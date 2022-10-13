Глава Херсона попросил власти РФ помочь с выездом жителей из-за обстрелов ВСУ

13 октября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо хочет эвакуировать жителей области в соседние территории РФ, например, Крым Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Херсона Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в выезде жителей области в соседние территории страны, в частности Крым, Ростовскую область. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. В связи с этим, руководством херсонской Администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. Обращаясь к руководству страны [РФ], хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — написал Сальдо. Он отметил, что после того, как Херсонская область вошла в состав РФ, жители региона захотели эвакуироваться в соседние территории России. В частности, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край. Официально новые территории вошли в состав РФ 4 октября. Это Запорожская область, Херсонская область, а также территории ЛДНР. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Пушилина, Евгения Балицкого, Владимира Сальдо и Леонид Пасечника врио глав новых регионов. В настоящий момент, Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Сама Украина не согласна с присоединением территорий к РФ и продолжает их атаковать. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области.

Глава Херсона Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в выезде жителей области в соседние территории страны, в частности Крым, Ростовскую область. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. В связи с этим, руководством херсонской Администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. Обращаясь к руководству страны [РФ], хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — написал Сальдо. Он отметил, что после того, как Херсонская область вошла в состав РФ, жители региона захотели эвакуироваться в соседние территории России. В частности, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край. Официально новые территории вошли в состав РФ 4 октября. Это Запорожская область, Херсонская область, а также территории ЛДНР. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Пушилина, Евгения Балицкого, Владимира Сальдо и Леонид Пасечника врио глав новых регионов. В настоящий момент, Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Сама Украина не согласна с присоединением территорий к РФ и продолжает их атаковать. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области.