Глава Херсона попросил власти РФ помочь с выездом жителей из-за обстрелов ВСУ

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, Судак
Владимир Сальдо хочет эвакуировать жителей области в соседние территории РФ, например, Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Херсона Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в выезде жителей области в соседние территории страны, в частности Крым, Ростовскую область. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. В связи с этим, руководством херсонской Администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. Обращаясь к руководству страны [РФ], хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — написал Сальдо.

Он отметил, что после того, как Херсонская область вошла в состав РФ, жители региона захотели эвакуироваться в соседние территории России. В частности, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край.

Официально новые территории вошли в состав РФ 4 октября. Это Запорожская область, Херсонская область, а также территории ЛДНР. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Пушилина, Евгения Балицкого, Владимира Сальдо и Леонид Пасечника врио глав новых регионов.

В настоящий момент, Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Сама Украина не согласна с присоединением территорий к РФ и продолжает их атаковать. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области.

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Глава Херсона Владимир Сальдо попросил власти РФ помочь в выезде жителей области в соседние территории страны, в частности Крым, Ростовскую область. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. В связи с этим, руководством херсонской Администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. Обращаясь к руководству страны [РФ], хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», — написал Сальдо. Он отметил, что после того, как Херсонская область вошла в состав РФ, жители региона захотели эвакуироваться в соседние территории России. В частности, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край. Официально новые территории вошли в состав РФ 4 октября. Это Запорожская область, Херсонская область, а также территории ЛДНР. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Пушилина, Евгения Балицкого, Владимира Сальдо и Леонид Пасечника врио глав новых регионов. В настоящий момент, Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Сама Украина не согласна с присоединением территорий к РФ и продолжает их атаковать. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области.
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