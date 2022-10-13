Из-за нехватки денег тюменцы покидают Казахстан и возвращаются в Россию

14 октября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Аренда жилья в Казахстане подорожала в несколько раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Тюмени, уехавшие в Казахстан после объявления частичной мобилизации, возвращаются в Россию из-за нехватки денег на аренду жилья. Об этом URA.RU рассказал один из активистов, который помогал им выехать за границу. По его словам, на фоне миграции россиян, в соседней республике в несколько раз выросла стоимость аренды квартир. «В середине сентября я помогал ребятам добираться до границы. Начиная с этой недели начали снова звонить те же люди. Просят встретить их, помочь добраться до Тюмени. Говорят, что кончились деньги и жилье снимать не на что. При этом, цены на аренду — запредельные», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В адрес ФКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Министерства обороны РФ, под нее попадут 300 тыс. граждан. В первую очередь, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюмени мобилизованные проходят обучение на загородном полигоне ТВВИКУ.

Жители Тюмени, уехавшие в Казахстан после объявления частичной мобилизации, возвращаются в Россию из-за нехватки денег на аренду жилья. Об этом URA.RU рассказал один из активистов, который помогал им выехать за границу. По его словам, на фоне миграции россиян, в соседней республике в несколько раз выросла стоимость аренды квартир. «В середине сентября я помогал ребятам добираться до границы. Начиная с этой недели начали снова звонить те же люди. Просят встретить их, помочь добраться до Тюмени. Говорят, что кончились деньги и жилье снимать не на что. При этом, цены на аренду — запредельные», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В адрес ФКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Министерства обороны РФ, под нее попадут 300 тыс. граждан. В первую очередь, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюмени мобилизованные проходят обучение на загородном полигоне ТВВИКУ.