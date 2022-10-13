13 октября 2022

Из-за нехватки денег тюменцы покидают Казахстан и возвращаются в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Столица Казахстана Астана. Астана, ишим, президентский дворец, акорда, администрация президента казахстана
Аренда жилья в Казахстане подорожала в несколько раз Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жители Тюмени, уехавшие в Казахстан после объявления частичной мобилизации, возвращаются в Россию из-за нехватки денег на аренду жилья. Об этом URA.RU рассказал один из активистов, который помогал им выехать за границу. По его словам, на фоне миграции россиян, в соседней республике в несколько раз выросла стоимость аренды квартир.

«В середине сентября я помогал ребятам добираться до границы. Начиная с этой недели начали снова звонить те же люди. Просят встретить их, помочь добраться до Тюмени. Говорят, что кончились деньги и жилье снимать не на что. При этом, цены на аренду — запредельные», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В адрес ФКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Министерства обороны РФ, под нее попадут 300 тыс. граждан. В первую очередь, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюмени мобилизованные проходят обучение на загородном полигоне ТВВИКУ.

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Жители Тюмени, уехавшие в Казахстан после объявления частичной мобилизации, возвращаются в Россию из-за нехватки денег на аренду жилья. Об этом URA.RU рассказал один из активистов, который помогал им выехать за границу. По его словам, на фоне миграции россиян, в соседней республике в несколько раз выросла стоимость аренды квартир. «В середине сентября я помогал ребятам добираться до границы. Начиная с этой недели начали снова звонить те же люди. Просят встретить их, помочь добраться до Тюмени. Говорят, что кончились деньги и жилье снимать не на что. При этом, цены на аренду — запредельные», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В адрес ФКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. По данным Министерства обороны РФ, под нее попадут 300 тыс. граждан. В первую очередь, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. В Тюмени мобилизованные проходят обучение на загородном полигоне ТВВИКУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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