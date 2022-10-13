В Перми редкого детского врача вернули с мобилизации

Детский анестезиолог Максим Брехач вернулся в пермскую больницу из мобилизационного центра в Елани

14 октября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Мобилизованного врача вернули из Елани Фото: Анна Майорова © URA.RU На работу в Пермскую краевую детскую больницу вернулся врач-анестезиолог Максим Брехач, которого ранее мобилизовали и отправили в учебный центр в Елани. Медик оказывал уникальную помощь недоношенным младенцам, поэтому за редкого специалиста просили в минздраве. Об этом рассказал URA.RU муниципальный депутат Армен Бежанян. «Максим Александрович позвонил мне, когда вернулся в Пермь, и поделился радостной новостью. Честно, не знаю чья именно эта заслуга, что его вернули. Думаю, это получилось благодаря совместным усилиям министерства здравоохранения, общенародного фронта, журналистов. Думаю, что он должен с детьми быть, у нас итак не хватает квалифицированных врачей, тем более он работает с недоношенными детками, я думаю его место здесь», — поделился Бежанян. В учебный центр в Елань Максима Брехача отправили 27 сентября. После этого руководство больницы направило письмо на имя пермского военкома Александра Коковина, чтобы медика вернули обратно. В Пермь врач вернулся 12 октября и сразу приступил к своим непосредственным обязанностям.

На работу в Пермскую краевую детскую больницу вернулся врач-анестезиолог Максим Брехач, которого ранее мобилизовали и отправили в учебный центр в Елани. Медик оказывал уникальную помощь недоношенным младенцам, поэтому за редкого специалиста просили в минздраве. Об этом рассказал URA.RU муниципальный депутат Армен Бежанян. «Максим Александрович позвонил мне, когда вернулся в Пермь, и поделился радостной новостью. Честно, не знаю чья именно эта заслуга, что его вернули. Думаю, это получилось благодаря совместным усилиям министерства здравоохранения, общенародного фронта, журналистов. Думаю, что он должен с детьми быть, у нас итак не хватает квалифицированных врачей, тем более он работает с недоношенными детками, я думаю его место здесь», — поделился Бежанян. В учебный центр в Елань Максима Брехача отправили 27 сентября. После этого руководство больницы направило письмо на имя пермского военкома Александра Коковина, чтобы медика вернули обратно. В Пермь врач вернулся 12 октября и сразу приступил к своим непосредственным обязанностям.