Лукашенко: Путин предлагал варианты решения конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Лукашенко заявил, что Путин всегда предлагал способы разрешения конфликта между РФ и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин не раз предлагал варианты для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании NBC.

«Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас — западников — президент Путин не единожды предлагал варианты», — заявил Лукашенко. Также он уточнил, что Путина просто никто не желает слушать и слышать в настоящее время, добавив, что стоило бы.

Президент РФ заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, сообщает RT. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться, заявив, что ни о какой дипломатии не может быть и речи.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин не раз предлагал варианты для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании NBC. «Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас — западников — президент Путин не единожды предлагал варианты», — заявил Лукашенко. Также он уточнил, что Путина просто никто не желает слушать и слышать в настоящее время, добавив, что стоило бы. Президент РФ заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, сообщает RT. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться, заявив, что ни о какой дипломатии не может быть и речи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...