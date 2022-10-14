Лукашенко: Путин предлагал варианты решения конфликта на Украине

14 октября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что Путин всегда предлагал способы разрешения конфликта между РФ и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин не раз предлагал варианты для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании NBC. «Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас — западников — президент Путин не единожды предлагал варианты», — заявил Лукашенко. Также он уточнил, что Путина просто никто не желает слушать и слышать в настоящее время, добавив, что стоило бы. Президент РФ заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, сообщает RT. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться, заявив, что ни о какой дипломатии не может быть и речи.

Президент России Владимир Путин не раз предлагал варианты для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании NBC. «Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас — западников — президент Путин не единожды предлагал варианты», — заявил Лукашенко. Также он уточнил, что Путина просто никто не желает слушать и слышать в настоящее время, добавив, что стоило бы. Президент РФ заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, сообщает RT. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться, заявив, что ни о какой дипломатии не может быть и речи.