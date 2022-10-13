Зеленский отказался от переговоров с Россией

13 октября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что не собирается разговаривать с Россией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатии с Россией сегодня быть не может. Об этом он сообщил в ходе выступление на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). «Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была», — сказал Зеленский. Трансляция встречи ведется на официальном сайте ПАСЕ. Россия и Украина несколько раз предпринимали попытки провести переговоры. Но они ни к чему не привели. Зеленский также запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатии с Россией сегодня быть не может. Об этом он сообщил в ходе выступление на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). «Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была», — сказал Зеленский. Трансляция встречи ведется на официальном сайте ПАСЕ. Россия и Украина несколько раз предпринимали попытки провести переговоры. Но они ни к чему не привели. Зеленский также запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.