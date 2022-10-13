Зеленский отказался от переговоров с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что не собирается разговаривать с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатии с Россией сегодня быть не может. Об этом он сообщил в ходе выступление на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была», — сказал Зеленский. Трансляция встречи ведется на официальном сайте ПАСЕ.

Россия и Украина несколько раз предпринимали попытки провести переговоры. Но они ни к чему не привели. Зеленский также запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатии с Россией сегодня быть не может. Об этом он сообщил в ходе выступление на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). «Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была», — сказал Зеленский. Трансляция встречи ведется на официальном сайте ПАСЕ. Россия и Украина несколько раз предпринимали попытки провести переговоры. Но они ни к чему не привели. Зеленский также запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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