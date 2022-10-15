Нутрициолог Ромашева объяснила, кому нельзя есть гранолу

Нутрициолог Ромашева: гранола опасна аллергикам и людям с сахарным диабетом

15 октября 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Гранола с медом и орехами опасна для аллергиков, считает Ольга Ромашина Фото: Алексей Колчин © URA.RU Из-за присутствия в граноле (овсяная цельнозерновая крупа и рис, запеченные до хрустящего состояния, — прим. URA.RU) меда и орехов, ее лучше не употреблять людям со склонностью к аллергиям, а также маленьким детям. Из-за большого содержания сахара продукт не подходит страдающим сахарным диабетом и ожирением. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог, специалист по расстройству пищевого поведения, психолог Ольга Ромашина. «В составе гранолы часто присутствуют мед и орехи, которые являются одним из самых аллергенных продуктов, надо принимать этот факт во внимание. Также с осторожностью продукт можно давать маленьким детям. При выборе гранолы стоит обратить внимание на то, в каком порядке перечислены ингредиенты на упаковке. По регламенту они указываются по убыванию их массовой доли. И если в составе преобладает сахар, польза продукта достаточно сомнительна. В этом случае гранола не рекомендуется к употреблению людям с сахарным диабетом, а также с диагностированным врачом ожирением», — объяснила Ольга Ромашина. По словам нутрициолога, чтобы избежать проблем со здоровьем, в день желательно употреблять не более 200 грамм гранолы. «Гранолу можно есть и каждый день, но желательно не более 200 гр. Это связано с тем, что сам по себе продукт имеет достаточно высокую калорийность. Превышение суточной нормы может привести к лишнему весу, ожирению со всеми вытекающими последствиями, такими, как гипертония, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, сердечно-сосудистые заболевания, желчекаменная болезнь, артрит, подагра и так далее», — заметила Ромашина. При этом собеседница агентства подчеркнула, что при правильном употреблении гранола полезна. «Основу гранолы составляют цельнозерновые злаки, в которые могут быть добавлены орехи, сухофрукты, ягоды, цукаты. Можно сказать, что это полезный завтрак. Так как злаки — это сложные медленные углеводы, они долго сохраняют чувство сытости, не вызывают резких колебаний сахара в крови и считаются источником пищевых волокон. В таком завтраке содержится клетчатка, которая помогает пищеварению и способствует нормализации уровня холестерина в крови, а также большое количество полезных веществ, микроэлементов и витаминов. Например, группы В, которые необходимы для поддержания работоспособности нервной, сердечно-сосудистой систем», — добавила она.

Из-за присутствия в граноле (овсяная цельнозерновая крупа и рис, запеченные до хрустящего состояния, — прим. URA.RU) меда и орехов, ее лучше не употреблять людям со склонностью к аллергиям, а также маленьким детям. Из-за большого содержания сахара продукт не подходит страдающим сахарным диабетом и ожирением. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог, специалист по расстройству пищевого поведения, психолог Ольга Ромашина. «В составе гранолы часто присутствуют мед и орехи, которые являются одним из самых аллергенных продуктов, надо принимать этот факт во внимание. Также с осторожностью продукт можно давать маленьким детям. При выборе гранолы стоит обратить внимание на то, в каком порядке перечислены ингредиенты на упаковке. По регламенту они указываются по убыванию их массовой доли. И если в составе преобладает сахар, польза продукта достаточно сомнительна. В этом случае гранола не рекомендуется к употреблению людям с сахарным диабетом, а также с диагностированным врачом ожирением», — объяснила Ольга Ромашина. По словам нутрициолога, чтобы избежать проблем со здоровьем, в день желательно употреблять не более 200 грамм гранолы. «Гранолу можно есть и каждый день, но желательно не более 200 гр. Это связано с тем, что сам по себе продукт имеет достаточно высокую калорийность. Превышение суточной нормы может привести к лишнему весу, ожирению со всеми вытекающими последствиями, такими, как гипертония, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, сердечно-сосудистые заболевания, желчекаменная болезнь, артрит, подагра и так далее», — заметила Ромашина. При этом собеседница агентства подчеркнула, что при правильном употреблении гранола полезна. «Основу гранолы составляют цельнозерновые злаки, в которые могут быть добавлены орехи, сухофрукты, ягоды, цукаты. Можно сказать, что это полезный завтрак. Так как злаки — это сложные медленные углеводы, они долго сохраняют чувство сытости, не вызывают резких колебаний сахара в крови и считаются источником пищевых волокон. В таком завтраке содержится клетчатка, которая помогает пищеварению и способствует нормализации уровня холестерина в крови, а также большое количество полезных веществ, микроэлементов и витаминов. Например, группы В, которые необходимы для поддержания работоспособности нервной, сердечно-сосудистой систем», — добавила она.