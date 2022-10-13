На трех курганских улицах запретили остановку и стоянку автомобилей

В Кургане ввели запрет на остановку транспорта на трех городских улицах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улицах Гоголя, Красина и Куйбышева ввели запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

«Запретить стоянку и остановку транспортных средств на проезжей части ул. Куйбышева, Красина, Гоголя с установкой дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Эвакуатор», 8.2.4. «Зона действия», — говорится в постановлении мэрии. Постановление было опубликовано 14 октября.

Под запрет попал участок проезжей части улицы Гоголя в районе ЦПКиО, на отрезке от дома №2 до дома №10. Также нельзя будет останавливаться на «нечетной стороне от ул. Куйбышева, 25 до пересечения улиц Куйбышева — Красина и по четной стороне от ул. Куйбышева, 2 до пересечения улиц Куйбышева — Красина». На улице Красина запрещено парковать машины по нечетной стороне от дома №23 до пересечения улиц Красина — Куйбышева и по четной стороне от дома №34 до пересечения улиц Красина — Куйбышева.

Запрет действует с момента опубликования постановления. В течение 20 дней на месте должны появиться соответствующие знаки.

В Кургане запретили остановку и стоянку автомобилей на улице Гоголя у ЦПКиО