Путин посмертно наградил командира, убитого ракетой на фронте

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Феликс Янушевич погиб при ударе ракеты по машине узла связи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил командира узла связи Феликса Янушевича орденом Мужества. Об этом сообщила вдова Ольга Янушевич. Она также рассказала о том, как погиб ее муж.

«Феликс обеспечивал связи между российским командованием и одним из наших подразделений. Все было тихо и спокойно. Вдруг неожиданно с неба прилетела ракета и ударила прямо в его машину узла связи. Это была ракета большой дальности. Ее точечно отправили именно на Феликса», — рассказала вдова погибшего. Ее слова приводит интернет издание «Подмосковье сегодня».

Янушевич уточнила, что награду мужа передали лично ей в руки. А до этого ей позвонили из части, где служил муж, и сообщили о его гибели от ракетного удара. Это произошло в Херсонской области, в городе Каховке. Сам мужчина участвовал в спецоперации с самого ее начала.

Ранее президент РФ посмертно наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Тот был удостоен награды за самоотверженность, мужество и отвагу.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

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Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил командира узла связи Феликса Янушевича орденом Мужества. Об этом сообщила вдова Ольга Янушевич. Она также рассказала о том, как погиб ее муж. «Феликс обеспечивал связи между российским командованием и одним из наших подразделений. Все было тихо и спокойно. Вдруг неожиданно с неба прилетела ракета и ударила прямо в его машину узла связи. Это была ракета большой дальности. Ее точечно отправили именно на Феликса», — рассказала вдова погибшего. Ее слова приводит интернет издание «Подмосковье сегодня». Янушевич уточнила, что награду мужа передали лично ей в руки. А до этого ей позвонили из части, где служил муж, и сообщили о его гибели от ракетного удара. Это произошло в Херсонской области, в городе Каховке. Сам мужчина участвовал в спецоперации с самого ее начала. Ранее президент РФ посмертно наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Тот был удостоен награды за самоотверженность, мужество и отвагу. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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