Путин посмертно наградил командира, убитого ракетой на фронте

14 октября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Феликс Янушевич погиб при ударе ракеты по машине узла связи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил командира узла связи Феликса Янушевича орденом Мужества. Об этом сообщила вдова Ольга Янушевич. Она также рассказала о том, как погиб ее муж. «Феликс обеспечивал связи между российским командованием и одним из наших подразделений. Все было тихо и спокойно. Вдруг неожиданно с неба прилетела ракета и ударила прямо в его машину узла связи. Это была ракета большой дальности. Ее точечно отправили именно на Феликса», — рассказала вдова погибшего. Ее слова приводит интернет издание «Подмосковье сегодня». Янушевич уточнила, что награду мужа передали лично ей в руки. А до этого ей позвонили из части, где служил муж, и сообщили о его гибели от ракетного удара. Это произошло в Херсонской области, в городе Каховке. Сам мужчина участвовал в спецоперации с самого ее начала. Ранее президент РФ посмертно наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Тот был удостоен награды за самоотверженность, мужество и отвагу. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил командира узла связи Феликса Янушевича орденом Мужества. Об этом сообщила вдова Ольга Янушевич. Она также рассказала о том, как погиб ее муж. «Феликс обеспечивал связи между российским командованием и одним из наших подразделений. Все было тихо и спокойно. Вдруг неожиданно с неба прилетела ракета и ударила прямо в его машину узла связи. Это была ракета большой дальности. Ее точечно отправили именно на Феликса», — рассказала вдова погибшего. Ее слова приводит интернет издание «Подмосковье сегодня». Янушевич уточнила, что награду мужа передали лично ей в руки. А до этого ей позвонили из части, где служил муж, и сообщили о его гибели от ракетного удара. Это произошло в Херсонской области, в городе Каховке. Сам мужчина участвовал в спецоперации с самого ее начала. Ранее президент РФ посмертно наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Тот был удостоен награды за самоотверженность, мужество и отвагу. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.