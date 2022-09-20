Путин наградил погибшего Генпрокурора ЛНР

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Сергей Горенко получил орден мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Об этом сообщается в указе президента РФ.

«За самоотверженность, мужество и отвагу наградить органом мужества Горенко Сергея Сергеевича — Генерального прокурора Луганской народной республики (посмертно)», — сообщается в указе президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Генпрокурор ЛНР погиб 16 сентября при взрыве в здании. Он скончался после полученных ранений. Взрыв произошел из-за удара ВСУ по Генпрокуратуре Луганска. Украина перешла рамки дозволенного этим взрывом, цитирует Life главу ЛНР Леонида Пасечника. Украинская армия неоднократно атаковала территорию ЛНР, которую освободили союзные силы РФ и Донбасса. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация.

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Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Об этом сообщается в указе президента РФ. «За самоотверженность, мужество и отвагу наградить органом мужества Горенко Сергея Сергеевича — Генерального прокурора Луганской народной республики (посмертно)», — сообщается в указе президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Генпрокурор ЛНР погиб 16 сентября при взрыве в здании. Он скончался после полученных ранений. Взрыв произошел из-за удара ВСУ по Генпрокуратуре Луганска. Украина перешла рамки дозволенного этим взрывом, цитирует Life главу ЛНР Леонида Пасечника. Украинская армия неоднократно атаковала территорию ЛНР, которую освободили союзные силы РФ и Донбасса. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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