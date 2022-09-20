Путин наградил погибшего Генпрокурора ЛНР 20 сентября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 + Сергей Горенко получил орден мужества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Об этом сообщается в указе президента РФ. «За самоотверженность, мужество и отвагу наградить органом мужества Горенко Сергея Сергеевича — Генерального прокурора Луганской народной республики (посмертно)», — сообщается в указе президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Генпрокурор ЛНР погиб 16 сентября при взрыве в здании. Он скончался после полученных ранений. Взрыв произошел из-за удара ВСУ по Генпрокуратуре Луганска. Украина перешла рамки дозволенного этим взрывом, цитирует Life главу ЛНР Леонида Пасечника. Украинская армия неоднократно атаковала территорию ЛНР, которую освободили союзные силы РФ и Донбасса. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация. Президент РФ Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Об этом сообщается в указе президента РФ. «За самоотверженность, мужество и отвагу наградить органом мужества Горенко Сергея Сергеевича — Генерального прокурора Луганской народной республики (посмертно)», — сообщается в указе президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Генпрокурор ЛНР погиб 16 сентября при взрыве в здании. Он скончался после полученных ранений. Взрыв произошел из-за удара ВСУ по Генпрокуратуре Луганска. Украина перешла рамки дозволенного этим взрывом, цитирует Life главу ЛНР Леонида Пасечника. Украинская армия неоднократно атаковала территорию ЛНР, которую освободили союзные силы РФ и Донбасса. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям