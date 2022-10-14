Мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под машину (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 14 октября 13-летний мальчик пошел в магазин, но попал под машину. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель Mazda 2, двигаясь по Гурзуфской в сторону Посадской, наехал на 13-летнего мальчика, переходящего дорогу в неположенном месте. Сотрудниками полиции установлено, что ребенок после школы с одноклассниками направились в магазин и решили перебежать проезжую часть из-за стоящих на обочине автомобилей», — рассказали в ведомстве. Мальчика госпитализировали в больницу №9 с различными травмами.

За рулем машины находилась 56-летняя женщина со стажем вождения транспортных средств — 11 лет. «Инспекторы ГИБДД на месте провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения — трезв, ремнем безопасности пристегнут», — пояснили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудниками полиции будет направлена информация в подразделение ПДН Верх-Исетского района, а также будет осуществлен выход сотрудниками Госавтоинспекции в образовательную организацию, где обучается ребенок.

Ранее агентство писало о ДТП на Ново-Московском тракте, из-за которого пришлось перекрыть движение. В ГИБДД по Екатеринбургу пояснили, что в аварии пострадала 36-летняя женщина.

ДТП произошло 14 октября на улице Гурзуфской Фото: ГИБДД по Екатеринбургу