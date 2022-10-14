На Ново-Московском тракте в направлении Екатеринбурга произошло ДТП, из-за которого перекрыли движение. Об этом сообщают очевидцы.
«На Московском тракте авария, пробка три километра в районе Карасеозерского в сторону Екатеринбурга, движение почти полностью перекрыто. Машина всмятку, что случилось — непонятно, ехал во встречном направлении, не смог разобраться», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Skoda Oktavia при выезде со второстепенной дороги не пропустил Hyundai Solaris и врезался в него», — пояснили в ведомстве.
За рулем Skoda была женщина. После столкновения, она вышла из автомобиля, чтобы осмотреть его, но ее сбил водитель Toyota Land Cruiser. «Женщину доставили в 36-ю городскую клиническую больницу Екатеринбурга с различными травмами», — добавили в ведомстве.
Женщину, пострадавшую в ДТП, увезли в больницу №36
Фото: Е1.RU
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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На Ново-Московском тракте в направлении Екатеринбурга произошло ДТП, из-за которого перекрыли движение. Об этом сообщают очевидцы. «На Московском тракте авария, пробка три километра в районе Карасеозерского в сторону Екатеринбурга, движение почти полностью перекрыто. Машина всмятку, что случилось — непонятно, ехал во встречном направлении, не смог разобраться», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Skoda Oktavia при выезде со второстепенной дороги не пропустил Hyundai Solaris и врезался в него», — пояснили в ведомстве. За рулем Skoda была женщина. После столкновения, она вышла из автомобиля, чтобы осмотреть его, но ее сбил водитель Toyota Land Cruiser. «Женщину доставили в 36-ю городскую клиническую больницу Екатеринбурга с различными травмами», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о ДТП в Каменске-Уральском, где водитель Opel Meriva сбил двух детей. После этого прокуратура города начала проверку.