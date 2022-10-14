Минюст признал иноагентами движение «Весна» и кинокритика Долина 14 октября 2022 в 23:18 Размер текста - 17 + Минюст пополнил перечень иноагентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Движение «Весна», а также кинокритик Антон Долин признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Движение «Весна» внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Долин добавлен в список СМИ-иноагентов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства. Ранее иноагентами были признаны активисты движения «Весна» Богдан Литвин и Тимофей Мартыненко. Также в сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать организацию экстремистской. Движение «Весна», а также кинокритик Антон Долин признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Движение «Весна» внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Долин добавлен в список СМИ-иноагентов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства. Ранее иноагентами были признаны активисты движения «Весна» Богдан Литвин и Тимофей Мартыненко. Также в сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать организацию экстремистской. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям