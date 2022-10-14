Минюст признал иноагентами движение «Весна» и кинокритика Долина

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Комитет по экономической политике. Курган , депутат, документы, чиновник, заседание, собрание, руки
Минюст пополнил перечень иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Движение «Весна», а также кинокритик Антон Долин признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ.

Движение «Весна» внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Долин добавлен в список СМИ-иноагентов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства.

Ранее иноагентами были признаны активисты движения «Весна» Богдан Литвин и Тимофей Мартыненко. Также в сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать организацию экстремистской.

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Движение «Весна», а также кинокритик Антон Долин признаны иноагентами. Об этом свидетельствуют данные Минюста РФ. Движение «Весна» внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Долин добавлен в список СМИ-иноагентов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства. Ранее иноагентами были признаны активисты движения «Весна» Богдан Литвин и Тимофей Мартыненко. Также в сентябре прокуратура Санкт-Петербурга просила суд признать организацию экстремистской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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