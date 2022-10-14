Политолог выделил пять групп патриотов, живущих в России

Политолог Марков: среди россиян можно выделить несколько групп патриотов

15 октября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Марков рассказал, какие в его понимании существуют патриоты в настоящее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU В настоящее время россиян можно разделить на пять групп патриотов, каждая из которой имеет отличительную особенность. О них написал генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков в своем telegram-канале «Логика Маркова». «Простые патриоты. Самая массовая [группа]. Они почти молча начинают много делать для своей родины. Их много, но они молчат», — так политолог описал первую группу. «Рассерженные патриоты. Они резко критикуют власти за недостаток энергии действия», — отметил Марков. «Турболоялисты. Они никогда не критикуют», — подчеркнул эксперт. По его словам, эти люди в любой момент могут изменить свою позицию и «предать» власть. «Радикальные патриоты. Те, кто считаются властью неуправляемыми и поэтому вообще отодвинуты», — написал Марков. Также он выделил группу «патриотов по должности». «Это те, кто работает в государственной структуре и строго действует в интересах этой структуры», — объяснил Марков. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт поддержали данный призыв.

В настоящее время россиян можно разделить на пять групп патриотов, каждая из которой имеет отличительную особенность. О них написал генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков в своем telegram-канале «Логика Маркова». «Простые патриоты. Самая массовая [группа]. Они почти молча начинают много делать для своей родины. Их много, но они молчат», — так политолог описал первую группу. «Рассерженные патриоты. Они резко критикуют власти за недостаток энергии действия», — отметил Марков. «Турболоялисты. Они никогда не критикуют», — подчеркнул эксперт. По его словам, эти люди в любой момент могут изменить свою позицию и «предать» власть. «Радикальные патриоты. Те, кто считаются властью неуправляемыми и поэтому вообще отодвинуты», — написал Марков. Также он выделил группу «патриотов по должности». «Это те, кто работает в государственной структуре и строго действует в интересах этой структуры», — объяснил Марков. Ранее Кадыров призвал провести в России «самомобилизацию». По его мнению, это поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Курской области Роман Старовойт поддержали данный призыв.