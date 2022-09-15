Губернатор Курской области поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации»

В Курской области одобрили идею главы Чечни Рамзана Кадырова о призыве к «самомобилизации» в регионах. Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал данный призыв.
«Поддержу призыв Рамзана Кадырова. В настоящее время каждый регион должен взять на себя ответственность за прибывших и прибывающих военнослужащих», — написал Старовойт в своем telegram-канале.
Он рассказал, что от Курской области в общей сложности отправлено более 800 добровольцев. По его словам, все бойцы перед отправкой проходят сбор в специальном центральном отделении. Старовойт добавил, что в настоящее время ведется набор добровольцев в мобилизационных резервах, предназначенных для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий. «Новобранцы проходят обучение и также включают необходимое снаряжение», — доложил он.
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В Курской области одобрили идею главы Чечни Рамзана Кадырова о призыве к «самомобилизации» в регионах. Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал данный призыв. «Поддержу призыв Рамзана Кадырова. В настоящее время каждый регион должен взять на себя ответственность за прибывших и прибывающих военнослужащих», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он рассказал, что от Курской области в общей сложности отправлено более 800 добровольцев. По его словам, все бойцы перед отправкой проходят сбор в специальном центральном отделении. Старовойт добавил, что в настоящее время ведется набор добровольцев в мобилизационных резервах, предназначенных для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий. «Новобранцы проходят обучение и также включают необходимое снаряжение», — доложил он. Ранее Рамзан Кадыров призвал ввести «самомобилизацию» в России. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал эту идею. Полковник в отставке Виктор Баранец доложил, что отчасти «план Кадырова» по «самомобилизации» в некоторых регионах выполняется.