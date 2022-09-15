Первый регион РФ поддержал идею Кадырова провести «самомобилизацию»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал идею чеченского лидера Рамзана Кадырова провести в регионах России «самомобилизацию», то есть подготовку добровольцев для участия в спецоперации. Об этом Аксенов написал у себя telegram-канале.
«Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — написал глава Крыма.
По словам Аксенова, регион уже выставил 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Все они обеспечены экипировкой, средствами защиты, связи и разведки, заверил глава Крыма.
Ранее Кадыров призвал глав регионов РФ подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Он уверен, что такая «самомобилизация» поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами. Однако в Кремле и Госдуме заявляли, что в России мобилизация не требуется.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал идею чеченского лидера Рамзана Кадырова провести в регионах России «самомобилизацию», то есть подготовку добровольцев для участия в спецоперации. Об этом Аксенов написал у себя telegram-канале. «Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — написал глава Крыма. По словам Аксенова, регион уже выставил 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Все они обеспечены экипировкой, средствами защиты, связи и разведки, заверил глава Крыма. Ранее Кадыров призвал глав регионов РФ подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Он уверен, что такая «самомобилизация» поможет закрыть вопрос со спецоперацией в кратчайшие сроки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Многие жители страны сами изъявляют желание участвовать в спецоперации и выступают добровольцами. Однако в Кремле и Госдуме заявляли, что в России мобилизация не требуется.