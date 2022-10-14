В «Совкомбанке» отметили снижение значимости доллара и евро в России

Доллар и евро постепенно теряют свои позиции востребованности на российском рынке. О главной тенденции на валютном рынке в ближайшие месяцы доложил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
«Мы уже видим первые результаты — в торговле с Китаем Россия постепенно переходит на рубли и юани, в торговле с Индией — на рубли и рупии, с Турцией — на рубли и лиры», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Прайм». По его мнению, следующим шагом могут стать создание Россией, Китаем и их союзниками своих сырьевых бирж со своими котировками в национальных валютах, а также развитие независимой от Запада инфраструктуры финансового рынка.
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Доллар и евро постепенно теряют свои позиции востребованности на российском рынке. О главной тенденции на валютном рынке в ближайшие месяцы доложил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. «Мы уже видим первые результаты — в торговле с Китаем Россия постепенно переходит на рубли и юани, в торговле с Индией — на рубли и рупии, с Турцией — на рубли и лиры», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Прайм». По его мнению, следующим шагом могут стать создание Россией, Китаем и их союзниками своих сырьевых бирж со своими котировками в национальных валютах, а также развитие независимой от Запада инфраструктуры финансового рынка. В начале октября, согласно данным Мосбиржи, юань впервые перегнал доллар по объему оборота в России. Финансовые аналитики призвали россиян избавиться от долларов и евро, так как Запад может заблокировать корреспондентские счета в этих валютах для всех российских банков.