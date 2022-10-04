Юань впервые стал популярнее доллара на российском рынке

05 октября 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

Китайский юань стал в разы популярнее доллара и евро в России по итогам торгов 3 и 4 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юань впервые перегнал доллар по объему оборота в России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным Мосбиржи, объем торгов 3 октября в паре юань/рубль достиг 70,3 млрд рублей, число сделок по которым достигло 64,9 тысяч, передает РБК. Уточняется, что в паре доллар/рубль объем составил 68,2 млрд рублей, а количество сделок составило 29,5 тысяч. Кроме того, оборот юаня в России обогнал и евро, однако это происходит не в первый раз. Отмечается, что 4 октября тренд продолжился, и к окончанию торговой сессии объем торгов по рублю с долларом составил 59,4 млрд рублей, а с юанем — 63,9 млрд рублей. Количество сделок по операциям с китайской национальной валютой так же более чем вдвое превысило число сделок по операциям с американской. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал китайский юань и арабский дирхам альтернативами долларам и евро в России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах. Доверие к резервным валютам и финансовой системе Запад подорвал заморозкой зарубежных активов РФ, заявил он. На форуме БРИКС президент России Владимир Путин заявил о подготовке к созданию замены доллара. Экономист Галина Кузнецова заявляла URA.RU, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара.

Юань впервые перегнал доллар по объему оборота в России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным Мосбиржи, объем торгов 3 октября в паре юань/рубль достиг 70,3 млрд рублей, число сделок по которым достигло 64,9 тысяч, передает РБК. Уточняется, что в паре доллар/рубль объем составил 68,2 млрд рублей, а количество сделок составило 29,5 тысяч. Кроме того, оборот юаня в России обогнал и евро, однако это происходит не в первый раз. Отмечается, что 4 октября тренд продолжился, и к окончанию торговой сессии объем торгов по рублю с долларом составил 59,4 млрд рублей, а с юанем — 63,9 млрд рублей. Количество сделок по операциям с китайской национальной валютой так же более чем вдвое превысило число сделок по операциям с американской. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал китайский юань и арабский дирхам альтернативами долларам и евро в России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах. Доверие к резервным валютам и финансовой системе Запад подорвал заморозкой зарубежных активов РФ, заявил он. На форуме БРИКС президент России Владимир Путин заявил о подготовке к созданию замены доллара. Экономист Галина Кузнецова заявляла URA.RU, что Россия не сможет полностью отказаться от доллара.