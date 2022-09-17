Аналитики призвали россиян избавиться от долларов и евро

Россиян призывают избавляться от долларов и евро из-за риска введения ограничений на эти валюты. Такое мнение высказали финансовые аналитики.
«Одной из санкций, на которые Запад может пойти, чтобы вызвать недовольство граждан России, может быть блокировка корреспондентских счетов в долларах и евро для всех российских банков», — цитирует исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «ИВА Капитал» Артема Тузова агентство «ПРАЙМ». Это станет ответом на угрозу провести зиму без российских энергоносителей.
С Тузовым согласна доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. «Угроза введения санкций на НКЦ со стороны ЕС или США как никогда велика, и тогда обменные курсы упадут», — заявила Степанова. Эксперт добавила, что возможен и арест счетов российских компаний и банков за рубежом, а также «обнуление» всех безналичных долларов и евро. В такой ситуации хорошее решение — покупать рубль прямо сейчас, советуют эксперты.
Ранее телеканал 360 сообщал, что укрепившийся рубль смешал карты иностранным банкам. Уход из России больше не кажется им привлекательным.
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