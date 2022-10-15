Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

По всей Украине оповестили о воздушной тревоге
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает украинский «5 канал».
«Воздушная тревога раздается по всей Украине», — говорится в telegram-канале телеканала. По данным украинских СМИ, есть информация о запуске российских ракет «Кинжал».
Ранее власти Львовской области сообщили, что две ракеты поразили военный объект в регионе, сообщает RT. Минэнерго Украины оценило поражение энергетической инфраструктуры страны на 30%, передает телеканал 360.
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