Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
По всей Украине оповестили о воздушной тревоге Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает украинский «5 канал».

«Воздушная тревога раздается по всей Украине», — говорится в telegram-канале телеканала. По данным украинских СМИ, есть информация о запуске российских ракет «Кинжал».

Ранее власти Львовской области сообщили, что две ракеты поразили военный объект в регионе, сообщает RT. Минэнерго Украины оценило поражение энергетической инфраструктуры страны на 30%, передает телеканал 360.

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Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает украинский «5 канал». «Воздушная тревога раздается по всей Украине», — говорится в telegram-канале телеканала. По данным украинских СМИ, есть информация о запуске российских ракет «Кинжал». Ранее власти Львовской области сообщили, что две ракеты поразили военный объект в регионе, сообщает RT. Минэнерго Украины оценило поражение энергетической инфраструктуры страны на 30%, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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