Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины

15 октября 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

По всей Украине оповестили о воздушной тревоге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает украинский «5 канал». «Воздушная тревога раздается по всей Украине», — говорится в telegram-канале телеканала. По данным украинских СМИ, есть информация о запуске российских ракет «Кинжал». Ранее власти Львовской области сообщили, что две ракеты поразили военный объект в регионе, сообщает RT. Минэнерго Украины оценило поражение энергетической инфраструктуры страны на 30%, передает телеканал 360.

Во всех областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщает украинский «5 канал». «Воздушная тревога раздается по всей Украине», — говорится в telegram-канале телеканала. По данным украинских СМИ, есть информация о запуске российских ракет «Кинжал». Ранее власти Львовской области сообщили, что две ракеты поразили военный объект в регионе, сообщает RT. Минэнерго Украины оценило поражение энергетической инфраструктуры страны на 30%, передает телеканал 360.