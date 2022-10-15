Путин экстренно обратился к Эрдогану

Путин обратился к Эрдогану в связи с трагедией в Турции

15 октября 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом на угольной шахте в Турции Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на угольной шахте. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Путин. Ранее на угольной шахте в Турции произошел взрыв, пишет RT. Как минимум 28 человек погибли, еще 11 госпитализированы. Поиски 15 шахтеров продолжаются.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на угольной шахте. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Путин. Ранее на угольной шахте в Турции произошел взрыв, пишет RT. Как минимум 28 человек погибли, еще 11 госпитализированы. Поиски 15 шахтеров продолжаются.