Путин экстренно обратился к Эрдогану

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом на угольной шахте в Турции
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на угольной шахте. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Путин.
Ранее на угольной шахте в Турции произошел взрыв, пишет RT. Как минимум 28 человек погибли, еще 11 госпитализированы. Поиски 15 шахтеров продолжаются.
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