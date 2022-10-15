Путин экстренно обратился к Эрдогану

Путин обратился к Эрдогану в связи с трагедией в Турции
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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом на угольной шахте в Турции Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на угольной шахте. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Путин.

Ранее на угольной шахте в Турции произошел взрыв, пишет RT. Как минимум 28 человек погибли, еще 11 госпитализированы. Поиски 15 шахтеров продолжаются.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на угольной шахте. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал Путин. Ранее на угольной шахте в Турции произошел взрыв, пишет RT. Как минимум 28 человек погибли, еще 11 госпитализированы. Поиски 15 шахтеров продолжаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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