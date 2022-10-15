Командир бригады ВСУ объявлен в розыск за обстрелы мирных жителей

Командир ВСУ Котлик за обстрелы мирных жителей на Донбассе объявлен в розыск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командир ВСУ Вячеслав Котлик за обстрелы мирных жителей объявлен в розыск и заочно арестован. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
«Командир ВСУ Вячеслав Котлик объявлен в розыск и заочно арестован в Москве за обстрелы мирных жителей в Донбассе», — цитирует пресс-секретаря суда Екатерину Буравцову ТАСС. Отмечается, что Котлик является командиром 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
Ранее сообщалось о множественных случаях игнорирования руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) преступлений украинской армии, передает RT. В Херсонской области ВСУ был обстрелян автобус с мирными жителями, сообщает телеканал 360.
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