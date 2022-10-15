Командир бригады ВСУ объявлен в розыск за обстрелы мирных жителей

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Командир ВСУ Котлик за обстрелы мирных жителей на Донбассе объявлен в розыск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир ВСУ Вячеслав Котлик за обстрелы мирных жителей объявлен в розыск и заочно арестован. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Командир ВСУ Вячеслав Котлик объявлен в розыск и заочно арестован в Москве за обстрелы мирных жителей в Донбассе», — цитирует пресс-секретаря суда Екатерину Буравцову ТАСС. Отмечается, что Котлик является командиром 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее сообщалось о множественных случаях игнорирования руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) преступлений украинской армии, передает RT. В Херсонской области ВСУ был обстрелян автобус с мирными жителями, сообщает телеканал 360.

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Командир ВСУ Вячеслав Котлик за обстрелы мирных жителей объявлен в розыск и заочно арестован. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. «Командир ВСУ Вячеслав Котлик объявлен в розыск и заочно арестован в Москве за обстрелы мирных жителей в Донбассе», — цитирует пресс-секретаря суда Екатерину Буравцову ТАСС. Отмечается, что Котлик является командиром 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Ранее сообщалось о множественных случаях игнорирования руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) преступлений украинской армии, передает RT. В Херсонской области ВСУ был обстрелян автобус с мирными жителями, сообщает телеканал 360.
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