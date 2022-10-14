Политолог Мельников: депутат Гартунг прервал молчание после слов Путина о гибели мобилизованных

Депутат Валерий Гартунг высказался о мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг прервал молчание и встроился в информационную повестку, поддержав сделанное накануне заявление президента России Владимира Путина о гибели мобилизованных. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил политолог Александр Мельников.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг в своем telegram-канале заявил, что никакая мобилизация не поможет, если бойцы будут гибнуть, не доезжая до линии фронта. Также он сообщил о намерении обратиться к военному прокурору с просьбой разобраться в причинах смерти пятерых мобилизованных челябинцев. Накануне Владимир Путин отметил, что даст поручение Совету безопасности провести расследование о качестве подготовки мобилизованных. Как пишет «Коммерсант», президент заявил, что все граждане, попавшие под мобилизацию, должны пройти военную подготовку.

«Отмечу два момента: ранее Гартунг отстранялся от повестки спецоперации. Однако, будучи опытным политиком, он понимает, что необходимо следовать за заявлениями президента и его поручениями Совету безопасности. В данный момент это хорошая возможность вписаться в повестку, поддержав высказывание Путина», — рассказал URA.RU политолог Александр Мельников.

Сам Гартунг в разговоре с URA.RU подчеркнул, что погибли мобилизованные из его округа. «После анализа собранной информации стало понятно, каким образом погибли люди. Однако пока неясно, каким образом руководители подразделений мобилизованных оценивают уровень компетенций военнослужащих, отправляющих их на задание. Гибель мобилизованных произошла в моем округе, я обязан отреагировать», — сообщил Гартунг.

Ранее информацию о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области сообщили в правительстве региона. Все они были призваны Коркинским военкоматом. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.