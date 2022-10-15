Медведев обвинил Макрона в хамстве

15 октября 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Заявление Макрона свидетельствует о его ущербном восприятии действительности, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе хамское и неприемлемое заявление в сторону России, обвинив страну в нагнетании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Француз обвинил Россию, цитирую, в том, что она „нагнетает обстановку“ на армяно-азербайджанской границе с целью „дестабилизации ситуации“ на Кавказе и за его пределами. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте». Он подчеркнул, что такая позиция «атлантического восприятия» объяснима, но ущербна. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем удивлении по поводу заявлений французского президента о том, что Москва якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе для своих целей, пишет RT. Глава государства считает, что в некорректных комментариях Макрона отсутствует понимание самого хода конфликта. Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанной территории Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе хамское и неприемлемое заявление в сторону России, обвинив страну в нагнетании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Француз обвинил Россию, цитирую, в том, что она „нагнетает обстановку“ на армяно-азербайджанской границе с целью „дестабилизации ситуации“ на Кавказе и за его пределами. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте». Он подчеркнул, что такая позиция «атлантического восприятия» объяснима, но ущербна. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем удивлении по поводу заявлений французского президента о том, что Москва якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе для своих целей, пишет RT. Глава государства считает, что в некорректных комментариях Макрона отсутствует понимание самого хода конфликта. Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанной территории Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. В последний раз столкновения прошли в сентябре этого года.