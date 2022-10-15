Кадыров пообещал освободить пленных на Украине

Кадыров пообещал разобраться в данном вопросе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Все пленные военнослужащие, находящиеся сейчас на Украине, будут освобождены. Такое обещание дал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети.
«Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них (пленного — ред. URA.RU). Как я уже говорил выше, мы своих не бросали и никогда не бросим. […] Фашистам, конечно, такого качества не дано. Для нас же это священный долг перед нашими боевыми товарищами!» — написал он в telegram-канале.
Кроме того, глава Чечни поблагодарил председателя ГД Вячеслава Володина. Кадыров подчеркнул, что Володин ежедневно оказывает помощь и поддержку всем российским регионам.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, зачем Украина соглашается на обмен военнопленных. По его мнению, Киев интересует лишь личный самопиар.
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