15 октября 2022

Кадыров пообещал освободить пленных на Украине

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан
Кадыров пообещал разобраться в данном вопросе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все пленные военнослужащие, находящиеся сейчас на Украине, будут освобождены. Такое обещание дал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети.

«Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них (пленного — ред. URA.RU). Как я уже говорил выше, мы своих не бросали и никогда не бросим. […] Фашистам, конечно, такого качества не дано. Для нас же это священный долг перед нашими боевыми товарищами!» — написал он в telegram-канале.

Кроме того, глава Чечни поблагодарил председателя ГД Вячеслава Володина. Кадыров подчеркнул, что Володин ежедневно оказывает помощь и поддержку всем российским регионам.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, зачем Украина соглашается на обмен военнопленных. По его мнению, Киев интересует лишь личный самопиар.

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Все пленные военнослужащие, находящиеся сейчас на Украине, будут освобождены. Такое обещание дал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети. «Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них (пленного — ред. URA.RU). Как я уже говорил выше, мы своих не бросали и никогда не бросим. […] Фашистам, конечно, такого качества не дано. Для нас же это священный долг перед нашими боевыми товарищами!» — написал он в telegram-канале. Кроме того, глава Чечни поблагодарил председателя ГД Вячеслава Володина. Кадыров подчеркнул, что Володин ежедневно оказывает помощь и поддержку всем российским регионам. Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, зачем Украина соглашается на обмен военнопленных. По его мнению, Киев интересует лишь личный самопиар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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