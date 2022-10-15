Кадыров пообещал освободить пленных на Украине

16 октября 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Кадыров пообещал разобраться в данном вопросе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все пленные военнослужащие, находящиеся сейчас на Украине, будут освобождены. Такое обещание дал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети. «Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них (пленного — ред. URA.RU). Как я уже говорил выше, мы своих не бросали и никогда не бросим. […] Фашистам, конечно, такого качества не дано. Для нас же это священный долг перед нашими боевыми товарищами!» — написал он в telegram-канале. Кроме того, глава Чечни поблагодарил председателя ГД Вячеслава Володина. Кадыров подчеркнул, что Володин ежедневно оказывает помощь и поддержку всем российским регионам. Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, зачем Украина соглашается на обмен военнопленных. По его мнению, Киев интересует лишь личный самопиар.

Все пленные военнослужащие, находящиеся сейчас на Украине, будут освобождены. Такое обещание дал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети. «Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них (пленного — ред. URA.RU). Как я уже говорил выше, мы своих не бросали и никогда не бросим. […] Фашистам, конечно, такого качества не дано. Для нас же это священный долг перед нашими боевыми товарищами!» — написал он в telegram-канале. Кроме того, глава Чечни поблагодарил председателя ГД Вячеслава Володина. Кадыров подчеркнул, что Володин ежедневно оказывает помощь и поддержку всем российским регионам. Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, зачем Украина соглашается на обмен военнопленных. По его мнению, Киев интересует лишь личный самопиар.