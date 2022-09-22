Глава ДНР Пушилин объяснил, зачем Киеву обмен военнопленными

Пушилин: Киев при обмене военнопленными интересовал только самопиар

23 сентября 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Киев при обмене военнопленными интересовал только самопиар, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев интересовал только самопиар при обмене военнопленных, которых вернули Украине в рамках обмена пленными с Россией. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, киевский режим «очень профессионален в пиаре». «Их интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того», — сказал Пушилин в своем видеообращении. Он задался вопросом, «почему со стороны противника только такие громкие имена?». По его словам, Киев при обмене военнопленными интересовал только самопиар. «Киевский режим очень профессионален в пиаре, но при этом киевский режим не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии. Киевский режим не интересуют даже рядовые „азовцы“ (военнослужащие украинского националистического полка „Азов“, признанного в РФ террористической организацией, запрещен в РФ)», высказался глава ДНР. Ночью 22 сентября стало известно, что Москва и Киев провели обмен пленными, в рамках которого России передали 49 военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, а Украине — 205 пленных националистов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля этого года. В числе главных целей РФ на этой территории — денацификация, демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов.

Киев интересовал только самопиар при обмене военнопленных, которых вернули Украине в рамках обмена пленными с Россией. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, киевский режим «очень профессионален в пиаре». «Их интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того», — сказал Пушилин в своем видеообращении. Он задался вопросом, «почему со стороны противника только такие громкие имена?». По его словам, Киев при обмене военнопленными интересовал только самопиар. «Киевский режим очень профессионален в пиаре, но при этом киевский режим не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии. Киевский режим не интересуют даже рядовые „азовцы“ (военнослужащие украинского националистического полка „Азов“, признанного в РФ террористической организацией, запрещен в РФ)», высказался глава ДНР. Ночью 22 сентября стало известно, что Москва и Киев провели обмен пленными, в рамках которого России передали 49 военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, а Украине — 205 пленных националистов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля этого года. В числе главных целей РФ на этой территории — денацификация, демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ и нацбатов.