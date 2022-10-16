Страны Евросоюза начали восстанавливать торговлю с Россией

16 октября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Европа постепенно возвращается к торговле с Россией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шесть стран Евросоюза восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. У этих стран вырос как экспорт, так и импорт товаров. «Согласно данным ведомств, экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения. Это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%)», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что 10 стран ЕС стали больше импортировать. Так, Словения, Хорватия, Чехия, Мальта, Испания, Бельгия, Люксембур, Кипр, Эстония и Болгария стали покупать у России больше товаров, чем до начала спецоперации. Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к зимним значениям. Евросоюз начал разрывать экономические отношения с Россией после начала спецоперации на Украине. Страны ЕС ввели против России масштабные экономические и финансовые санкции. В Кремле заявили, что Европа лишает свою экономику конкурентоспособности, пишет RT. По данным аналитиков, санкции больше бьют по экономике стран ЕС, сообщает Пятый канал.

Шесть стран Евросоюза восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. У этих стран вырос как экспорт, так и импорт товаров. «Согласно данным ведомств, экспорт семи стран Евросоюза в Россию в начале лета превысил февральские значения. Это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%)», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что 10 стран ЕС стали больше импортировать. Так, Словения, Хорватия, Чехия, Мальта, Испания, Бельгия, Люксембур, Кипр, Эстония и Болгария стали покупать у России больше товаров, чем до начала спецоперации. Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к зимним значениям. Евросоюз начал разрывать экономические отношения с Россией после начала спецоперации на Украине. Страны ЕС ввели против России масштабные экономические и финансовые санкции. В Кремле заявили, что Европа лишает свою экономику конкурентоспособности, пишет RT. По данным аналитиков, санкции больше бьют по экономике стран ЕС, сообщает Пятый канал.