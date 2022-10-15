Курганский фольклорный ансамбль «Цветень» выступил на телепередаче «Поле чудес» и станцевал с Леонидом Якубовичем. Ансамбль поделились видео в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».
«Наш эпизод в „Поле чудес“. Запись эфира 14.10.2022 из Восточной Сибири», — пишет «Цветень». Комментаторы единогласно поддержали участников ансамбля. «Молодцы! Гордимся своими земляками! Приятно смотреть, приятно слушать. Браво!», — пишет один из пользователей. Наталья Авдеенко поблагодарила ансамбль за их творчество. «Ой, какие же вы классные! Вот она душа народная, раздолье русское. Радуйте нас своим творчеством. Благодарю», — написала женщина.
Ансамбль «Цветень» основан 11 апреля 1999 года. В репертуаре ансамбля старинные песни русских деревень в современном этно-поп стиле. Ранее ансамбль выступил в Железноводске. Он покорил сердца зрителей.
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