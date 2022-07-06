Любимый курганский ансамбль Шумкова покорил курортный город

07 июля 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Профессиональный фольклорный коллектив был основан в Кургане 11 апреля 1999 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Очередной точкой гастрольного тура зауральского трио баянистов и фольклорного ансамбля «Цветень» (чье творчество высоко ценит губернатор Курганской области Вадим Шумков) стал город-курорт Железноводск. Информация опубликована на странице «Курганского театрально-концертного объединения» в соцсети «ВКонтакте». «Во второй части концерта выступил фольклорный ансамбль „Цветень“. Он завоевал сердца зрителей проникновенным исполнением русских песен, зажигательным темпераментом, яркостью и творческим обаянием», — написано в сообщении. Днем ранее 5 июля прошел первый совместный концерт артистов в рамках запланированного турне. Он состоялся в стенах санатория «Нарзан» в Кисловодске. О том, что участники ансамбля «Цветень трудятся над записью музыкального альбома в студии, URA.RU сообщало ранее. Альбом пишется на средства от проекта «Музыка поколений». Также корреспонденты агентства писали, что заслуженный коллектив России из Кургана отправился в Тюменскую область, где артисты выступали на 2 концертных площадках. А в самом начале июня ансамбль «Цветень» выступал в Сочи. Концерт проходил в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Очередной точкой гастрольного тура зауральского трио баянистов и фольклорного ансамбля «Цветень» (чье творчество высоко ценит губернатор Курганской области Вадим Шумков) стал город-курорт Железноводск. Информация опубликована на странице «Курганского театрально-концертного объединения» в соцсети «ВКонтакте». «Во второй части концерта выступил фольклорный ансамбль „Цветень“. Он завоевал сердца зрителей проникновенным исполнением русских песен, зажигательным темпераментом, яркостью и творческим обаянием», — написано в сообщении. Днем ранее 5 июля прошел первый совместный концерт артистов в рамках запланированного турне. Он состоялся в стенах санатория «Нарзан» в Кисловодске. О том, что участники ансамбля «Цветень трудятся над записью музыкального альбома в студии, URA.RU сообщало ранее. Альбом пишется на средства от проекта «Музыка поколений». Также корреспонденты агентства писали, что заслуженный коллектив России из Кургана отправился в Тюменскую область, где артисты выступали на 2 концертных площадках. А в самом начале июня ансамбль «Цветень» выступал в Сочи. Концерт проходил в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.