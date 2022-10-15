15 октября 2022
14 октября 2022

В Тюмени пропал 27-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Тюменец вторую неделю не выходит на связь с родными Фото:

В Тюмени ищут 27-летнего мужчину. Он не выходил на связь с родными с 8 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тюмень, Восточный административный округ. Карепанов Денис, 27 лет. 8 октября 2022 года перестал выходить на связь», — указано в ориентировке.

Последний раз мужчину видели в черно-белой куртке, серых штанах и синих кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.

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В Тюмени ищут 27-летнего мужчину. Он не выходил на связь с родными с 8 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Тюмень, Восточный административный округ. Карепанов Денис, 27 лет. 8 октября 2022 года перестал выходить на связь», — указано в ориентировке. Последний раз мужчину видели в черно-белой куртке, серых штанах и синих кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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