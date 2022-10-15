В Тюмени пропал 27-летний мужчина. Фото

16 октября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Тюменец вторую неделю не выходит на связь с родными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени ищут 27-летнего мужчину. Он не выходил на связь с родными с 8 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Тюмень, Восточный административный округ. Карепанов Денис, 27 лет. 8 октября 2022 года перестал выходить на связь», — указано в ориентировке. Последний раз мужчину видели в черно-белой куртке, серых штанах и синих кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени ищут 27-летнего мужчину. Он не выходил на связь с родными с 8 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Тюмень, Восточный административный округ. Карепанов Денис, 27 лет. 8 октября 2022 года перестал выходить на связь», — указано в ориентировке. Последний раз мужчину видели в черно-белой куртке, серых штанах и синих кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.