Тюменец вторую неделю не выходит на связь с родными
В Тюмени ищут 27-летнего мужчину. Он не выходил на связь с родными с 8 октября. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Тюмень, Восточный административный округ. Карепанов Денис, 27 лет. 8 октября 2022 года перестал выходить на связь», — указано в ориентировке.
Последний раз мужчину видели в черно-белой куртке, серых штанах и синих кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменца, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii