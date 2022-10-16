Readovka: Минцифры РФ просит освободить от участия в СВО учителей информатики

16 октября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Учителя информатики поддерживают IT-инфраструктуру школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минцифры РФ обратилось к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой с просьбой освободить от мобилизации учителей информатики. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на скан обращения. «Как уточняет в документе глава ведомства Максут Шадаев, в большинстве случаев педагоги поддерживают IT-инфраструктуру школ. Минцифры попросило при согласии [вице-премьера Татьяны] Голиковой согласовать отсрочку по мобилизации для категории этих лиц с Минобороны РФ. Решения по письму пока нет, уточнил источник Readovka», — пишет Readovka. URA.RU направило запрос в Минцифры. На момент публикации материала ответа не поступило. Частичная мобилизация началась 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры в связи со спецоперацией РФ на Украине. От призыва освобождены отдельные категории граждан. Бронь есть у некоторых сотрудников сферы IT, медиа и связи, а также работников оборонных предприятий. В пятницу Путин заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель, передают « Невские новости ».

Минцифры РФ обратилось к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой с просьбой освободить от мобилизации учителей информатики. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на скан обращения. «Как уточняет в документе глава ведомства Максут Шадаев, в большинстве случаев педагоги поддерживают IT-инфраструктуру школ. Минцифры попросило при согласии [вице-премьера Татьяны] Голиковой согласовать отсрочку по мобилизации для категории этих лиц с Минобороны РФ. Решения по письму пока нет, уточнил источник Readovka», — пишет Readovka. URA.RU направило запрос в Минцифры. На момент публикации материала ответа не поступило. Частичная мобилизация началась 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры в связи со спецоперацией РФ на Украине. От призыва освобождены отдельные категории граждан. Бронь есть у некоторых сотрудников сферы IT, медиа и связи, а также работников оборонных предприятий. В пятницу Путин заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель, передают «Невские новости».