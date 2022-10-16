Readovka: Минцифры РФ просит освободить от участия в СВО учителей информатики

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Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, обучение, егэ, школьник, урок, класс, занятие, экзамен, учеба, ученик, школа, образование, классная комната
Учителя информатики поддерживают IT-инфраструктуру школ Фото:
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Мобилизация в России

Минцифры РФ обратилось к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой с просьбой освободить от мобилизации учителей информатики. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на скан обращения.

«Как уточняет в документе глава ведомства Максут Шадаев, в большинстве случаев педагоги поддерживают IT-инфраструктуру школ. Минцифры попросило при согласии [вице-премьера Татьяны] Голиковой согласовать отсрочку по мобилизации для категории этих лиц с Минобороны РФ. Решения по письму пока нет, уточнил источник Readovka», — пишет Readovka.

URA.RU направило запрос в Минцифры. На момент публикации материала ответа не поступило.

Частичная мобилизация началась 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры в связи со спецоперацией РФ на Украине. От призыва освобождены отдельные категории граждан. Бронь есть у некоторых сотрудников сферы IT, медиа и связи, а также работников оборонных предприятий. В пятницу Путин заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель, передают «Невские новости».

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Минцифры РФ обратилось к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой с просьбой освободить от мобилизации учителей информатики. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на скан обращения. «Как уточняет в документе глава ведомства Максут Шадаев, в большинстве случаев педагоги поддерживают IT-инфраструктуру школ. Минцифры попросило при согласии [вице-премьера Татьяны] Голиковой согласовать отсрочку по мобилизации для категории этих лиц с Минобороны РФ. Решения по письму пока нет, уточнил источник Readovka», — пишет Readovka. URA.RU направило запрос в Минцифры. На момент публикации материала ответа не поступило. Частичная мобилизация началась 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин пошел на такие меры в связи со спецоперацией РФ на Украине. От призыва освобождены отдельные категории граждан. Бронь есть у некоторых сотрудников сферы IT, медиа и связи, а также работников оборонных предприятий. В пятницу Путин заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель, передают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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