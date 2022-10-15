Невролог из Перми помогает мобилизованным медикам

16 октября 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Светлана Селезнева организовывает сбор вещей для мобилизованных медиков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермский невролог и кандидат медицинских наук Светлана Селезнева помогает мобилизованным военным медикам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. «Женщина организовывает сбор вещей, которые необходимы мобилизованным военным медикам. В гуманитарных наборах сменная одежда, термобелье, индивидуальные аптечки, перевязочные материалы, жгуты, обезболивающие», — рассказали в пресс-службе. Собранные гуманитарные наборы Светлана вместе с мужем и отцом отвозит на машине в г. Елань, где находятся мобилизованные. Тех врачей, которые отправились в зону спецоперации из Пермского края, Светлана знает лично. «Для нее особенно важно не оставаться в стороне и поддерживать коллег, которые помогают защищать Родину», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что пермский медцентр предлагает бесплатную помощь раненным в мобилизации. Специалисты центра окажут необходимую помощь в восстановлении мышечного тонуса, работы суставов и позвоночника. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Она связана со спецоперацией на Украине, которая проводится с 24 февраля.

Пермский невролог и кандидат медицинских наук Светлана Селезнева помогает мобилизованным военным медикам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. «Женщина организовывает сбор вещей, которые необходимы мобилизованным военным медикам. В гуманитарных наборах сменная одежда, термобелье, индивидуальные аптечки, перевязочные материалы, жгуты, обезболивающие», — рассказали в пресс-службе. Собранные гуманитарные наборы Светлана вместе с мужем и отцом отвозит на машине в г. Елань, где находятся мобилизованные. Тех врачей, которые отправились в зону спецоперации из Пермского края, Светлана знает лично. «Для нее особенно важно не оставаться в стороне и поддерживать коллег, которые помогают защищать Родину», — отметили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что пермский медцентр предлагает бесплатную помощь раненным в мобилизации. Специалисты центра окажут необходимую помощь в восстановлении мышечного тонуса, работы суставов и позвоночника. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Она связана со спецоперацией на Украине, которая проводится с 24 февраля.