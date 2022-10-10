Пермский медцентр предлагает бесплатную помощь раненным в спецоперации

При обращении пациенту необходимо предъявить документы о полученном ранении Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский медицинский центр кинезитерапии «Кук&Кук» готов бесплатно помогать участникам спецоперации на Украине в реабилитации после полученных ранений. Специалисты центра окажут необходимую помощь в восстановлении мышечного тонуса, работы суставов и позвоночника. Соответствующая информация размещена в паблике «Сила в братстве-59-ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми есть медики и спортсмены, доказавшие, что специальные физические упражнения и нагрузки помогают в восстановлении организма. Они готовы помочь пермякам, которые вернулись из зоны боевых действий СВО. Центр кинезитерапии „Кук&Кук“. Здесь с помощью медиков и тренеров, при использовании тренажеров и методик, вы восстановите деятельность суставов и позвоночника, вернете былой мышечный тонус», — говорится в сообщении.

Первичные консультации и трехмесячный лечебный курс являются бесплатными. При обращении пациенту необходимо предъявить всю медицинскую документацию, доказывающую ранение, полученное в ходе спецоперации.

Ранее URA.RU рассказывало, что пострадавшие в ходе спецоперации пермяки могут пройти курс реабилитации на базе краевого клинического госпиталя для ветеранов войн. Все соответствующие расходы взял на себя региональный бюджет.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это вынужденная мера, которая направлена на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.