Ночью в Пермском крае пропал 17-летний подросток в черных сланцах. Фото

17 октября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

О местонахождении юного пермяка до сих пор ничего не известно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае объявили срочный сбор на поиски 17-летнего лысвенца. Предполагаемая зона поиска — город, пригород и лес, передает поисковой отряд «Регион 59». «Срочный сбор на поиск! Пирожков Максим Сергеевич, 17 лет, г. Лысьва, Пермский край. Ушел из деревни Новая Ферма Лысьвенского района в ночь 16 октября. С тех пор не выходит на связь», — указано в сообщении на странице поискового сообщества в группе в соцсети «ВКонтакте». Рост юноши 187 см. Он худощявого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. В ночь пропажи подросток был одет в бежевую толстовку с черным капюшоном, черные спортивные штаны и того же цвета сланцы. Волонтерам, желающим присоединиться к поискам, рекомендовано одеваться по погоде. Иметь при себе светоотражающий жилет, фонари, полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор к нему. С собой следует взять питьевую жидкость и перекус. О том, что в середине июля Перми всю ночь искали пропавшего подростка, URA.RU писало ранее. К утру волонтеры сообщили, что юноша найден и его жизни и здоровью ничего не угрожает. Особые приметы помогают волонтерам в поисках Фото: VK поисковой отряд «Регион 59»

В Пермском крае объявили срочный сбор на поиски 17-летнего лысвенца. Предполагаемая зона поиска — город, пригород и лес, передает поисковой отряд «Регион 59». «Срочный сбор на поиск! Пирожков Максим Сергеевич, 17 лет, г. Лысьва, Пермский край. Ушел из деревни Новая Ферма Лысьвенского района в ночь 16 октября. С тех пор не выходит на связь», — указано в сообщении на странице поискового сообщества в группе в соцсети «ВКонтакте». Рост юноши 187 см. Он худощявого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. В ночь пропажи подросток был одет в бежевую толстовку с черным капюшоном, черные спортивные штаны и того же цвета сланцы. Волонтерам, желающим присоединиться к поискам, рекомендовано одеваться по погоде. Иметь при себе светоотражающий жилет, фонари, полностью заряженный телефон и внешний аккумулятор к нему. С собой следует взять питьевую жидкость и перекус. О том, что в середине июля Перми всю ночь искали пропавшего подростка, URA.RU писало ранее. К утру волонтеры сообщили, что юноша найден и его жизни и здоровью ничего не угрожает.