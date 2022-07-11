11 июля 2022

В Перми всю ночь искали пропавшего подростка

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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Ночью в Перми объявили сбор на поиски пропавшего подростка Фото:

В Дзержинском районе Перми всю ночь искали пропавшего 15-летнего подростка. О срочном сборе объявили волонтеры поискового отряда «Регион-59» в группе в соцсети «Вконтакте».

«Объявлен поиск! 11 июля ушел из дома и не вернулся 15-летний подросток. С тех пор его местонахождение неизвестно. Поиск — лес, город. С собой иметь фонари и светоотражающие жилеты», — говорится в сообщении.

К утру волонтеры сообщили, что подросток найден. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее URA.RU сообщало что в Пермском крае пропал мужчина, уехавший за грибами. Позже в лесу было найдено его мертвое тело, покрытое рваными ранами.

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В Дзержинском районе Перми всю ночь искали пропавшего 15-летнего подростка. О срочном сборе объявили волонтеры поискового отряда «Регион-59» в группе в соцсети «Вконтакте». «Объявлен поиск! 11 июля ушел из дома и не вернулся 15-летний подросток. С тех пор его местонахождение неизвестно. Поиск — лес, город. С собой иметь фонари и светоотражающие жилеты», — говорится в сообщении. К утру волонтеры сообщили, что подросток найден. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало что в Пермском крае пропал мужчина, уехавший за грибами. Позже в лесу было найдено его мертвое тело, покрытое рваными ранами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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