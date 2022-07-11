В Перми всю ночь искали пропавшего подростка

Ночью в Перми объявили сбор на поиски пропавшего подростка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Дзержинском районе Перми всю ночь искали пропавшего 15-летнего подростка. О срочном сборе объявили волонтеры поискового отряда «Регион-59» в группе в соцсети «Вконтакте».

«Объявлен поиск! 11 июля ушел из дома и не вернулся 15-летний подросток. С тех пор его местонахождение неизвестно. Поиск — лес, город. С собой иметь фонари и светоотражающие жилеты», — говорится в сообщении.

К утру волонтеры сообщили, что подросток найден. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее URA.RU сообщало что в Пермском крае пропал мужчина, уехавший за грибами. Позже в лесу было найдено его мертвое тело, покрытое рваными ранами.