В Перми всю ночь искали пропавшего подростка

Ночью в Перми объявили сбор на поиски пропавшего подростка
В Дзержинском районе Перми всю ночь искали пропавшего 15-летнего подростка. О срочном сборе объявили волонтеры поискового отряда «Регион-59» в группе в соцсети «Вконтакте».
«Объявлен поиск! 11 июля ушел из дома и не вернулся 15-летний подросток. С тех пор его местонахождение неизвестно. Поиск — лес, город. С собой иметь фонари и светоотражающие жилеты», — говорится в сообщении.
К утру волонтеры сообщили, что подросток найден. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее URA.RU сообщало что в Пермском крае пропал мужчина, уехавший за грибами. Позже в лесу было найдено его мертвое тело, покрытое рваными ранами.
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