Эксперты подсчитали, за сколько лет свердловчане могут накопить на авто

Свердловчанам потребуется более семи лет, чтобы купить новую машину

17 октября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

По мнению экспертов, свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести поддержанную машину, придется копить более четырех лет. Эксперты поставили Свердловскую область в рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль на 27 место. «Чтобы приобрести новую машину, свердловчанам нужно копить 7,8 лет. Для того чтобы купить поддержанный автомобиль, необходимо копить 4,7 года», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на экспертов РИА «Рейтинг». На первой строчке рейтинга располагается Чукотский автономный округ. Там жителям необходимо копить на новое авто — 3,7 года, на поддержанное — 2,2 года. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где людям достаточно копить 3,8 года — на новую машину и 2,1 года — на поддержанную. Замыкает тройку лидеров — Магаданская область, жители которого за 4,3 года могут накопить на новый автомобиль и 2,4 года — на поддержанное авто. Эксперты проводили расчеты по данным официальной статистики. За модель накопления на авто брали ежемесячное сбережение в виде половины медианной зарплаты на банковском вкладе. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 7,5%. Стоимость среднего подержанного автомобиля составляет 1,2 миллиона рублей, а нового — 2,3 миллиона рублей. В рейтинге не учитывались новые регионы РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести поддержанную машину, придется копить более четырех лет. Эксперты поставили Свердловскую область в рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль на 27 место. «Чтобы приобрести новую машину, свердловчанам нужно копить 7,8 лет. Для того чтобы купить поддержанный автомобиль, необходимо копить 4,7 года», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на экспертов РИА «Рейтинг». На первой строчке рейтинга располагается Чукотский автономный округ. Там жителям необходимо копить на новое авто — 3,7 года, на поддержанное — 2,2 года. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где людям достаточно копить 3,8 года — на новую машину и 2,1 года — на поддержанную. Замыкает тройку лидеров — Магаданская область, жители которого за 4,3 года могут накопить на новый автомобиль и 2,4 года — на поддержанное авто. Эксперты проводили расчеты по данным официальной статистики. За модель накопления на авто брали ежемесячное сбережение в виде половины медианной зарплаты на банковском вкладе. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 7,5%. Стоимость среднего подержанного автомобиля составляет 1,2 миллиона рублей, а нового — 2,3 миллиона рублей. В рейтинге не учитывались новые регионы РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.