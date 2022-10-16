16 октября 2022
15 октября 2022

Эксперты подсчитали, за сколько лет свердловчане могут накопить на авто

Свердловчанам потребуется более семи лет, чтобы купить новую машину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, колесо автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
По мнению экспертов, свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет Фото:

Свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести поддержанную машину, придется копить более четырех лет. Эксперты поставили Свердловскую область в рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль на 27 место.

«Чтобы приобрести новую машину, свердловчанам нужно копить 7,8 лет. Для того чтобы купить поддержанный автомобиль, необходимо копить 4,7 года», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на экспертов РИА «Рейтинг».

На первой строчке рейтинга располагается Чукотский автономный округ. Там жителям необходимо копить на новое авто — 3,7 года, на поддержанное — 2,2 года. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где людям достаточно копить 3,8 года — на новую машину и 2,1 года — на поддержанную. Замыкает тройку лидеров — Магаданская область, жители которого за 4,3 года могут накопить на новый автомобиль и 2,4 года — на поддержанное авто.

Эксперты проводили расчеты по данным официальной статистики. За модель накопления на авто брали ежемесячное сбережение в виде половины медианной зарплаты на банковском вкладе. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 7,5%. Стоимость среднего подержанного автомобиля составляет 1,2 миллиона рублей, а нового — 2,3 миллиона рублей. В рейтинге не учитывались новые регионы РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловчане могут накопить на новый автомобиль за семь лет. Чтобы приобрести поддержанную машину, придется копить более четырех лет. Эксперты поставили Свердловскую область в рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль на 27 место. «Чтобы приобрести новую машину, свердловчанам нужно копить 7,8 лет. Для того чтобы купить поддержанный автомобиль, необходимо копить 4,7 года», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на экспертов РИА «Рейтинг». На первой строчке рейтинга располагается Чукотский автономный округ. Там жителям необходимо копить на новое авто — 3,7 года, на поддержанное — 2,2 года. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где людям достаточно копить 3,8 года — на новую машину и 2,1 года — на поддержанную. Замыкает тройку лидеров — Магаданская область, жители которого за 4,3 года могут накопить на новый автомобиль и 2,4 года — на поддержанное авто. Эксперты проводили расчеты по данным официальной статистики. За модель накопления на авто брали ежемесячное сбережение в виде половины медианной зарплаты на банковском вкладе. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 7,5%. Стоимость среднего подержанного автомобиля составляет 1,2 миллиона рублей, а нового — 2,3 миллиона рублей. В рейтинге не учитывались новые регионы РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...