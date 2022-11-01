01 ноября 2022

Вячеслав Торчинский опроверг слухи об увольнении с поста директора пермского цирка

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ВУЗы, виды города. Пермь, цирк пермь
Торчинский назвал необоснованными слухи об его уходе с поста директора цирка Фото:

Экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский, в конце сентября назначенный на должность директора пермского цирка, высказался по поводу слухов о его отставке. В telegram-канале издания «В Курсе.ру» ранее появилась информация о том, что Торчинского могут уволить с должности руководителя. В этом якобы заинтересован лично гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

По данным издания, новый директор не встретил делегацию московских гостей, в составе которой приезжала министр культуры РФ Ольга Любимова. «Если бы министр культуры РФ приехала в город, неужели эту информацию можно было пропустить? Что касается сообщений об увольнении, то мне об этом не известно. Меня никто не уведомлял» — пояснил Торчинский журналистам perm.aif.ru.

URA.RU писало ранее, что бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский не ожидал нового назначения на должность. В интервью информационному агентству Торчинский подчеркивал, что с детства любил цирк.

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Экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский, в конце сентября назначенный на должность директора пермского цирка, высказался по поводу слухов о его отставке. В telegram-канале издания «В Курсе.ру» ранее появилась информация о том, что Торчинского могут уволить с должности руководителя. В этом якобы заинтересован лично гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. По данным издания, новый директор не встретил делегацию московских гостей, в составе которой приезжала министр культуры РФ Ольга Любимова. «Если бы министр культуры РФ приехала в город, неужели эту информацию можно было пропустить? Что касается сообщений об увольнении, то мне об этом не известно. Меня никто не уведомлял» — пояснил Торчинский журналистам perm.aif.ru. URA.RU писало ранее, что бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский не ожидал нового назначения на должность. В интервью информационному агентству Торчинский подчеркивал, что с детства любил цирк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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