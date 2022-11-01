Вячеслав Торчинский опроверг слухи об увольнении с поста директора пермского цирка

Торчинский назвал необоснованными слухи об его уходе с поста директора цирка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Экс-министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский, в конце сентября назначенный на должность директора пермского цирка, высказался по поводу слухов о его отставке. В telegram-канале издания «В Курсе.ру» ранее появилась информация о том, что Торчинского могут уволить с должности руководителя. В этом якобы заинтересован лично гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

По данным издания, новый директор не встретил делегацию московских гостей, в составе которой приезжала министр культуры РФ Ольга Любимова. «Если бы министр культуры РФ приехала в город, неужели эту информацию можно было пропустить? Что касается сообщений об увольнении, то мне об этом не известно. Меня никто не уведомлял» — пояснил Торчинский журналистам perm.aif.ru.

URA.RU писало ранее, что бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский не ожидал нового назначения на должность. В интервью информационному агентству Торчинский подчеркивал, что с детства любил цирк.