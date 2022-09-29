Пермский экс-министр культуры шокирован новым назначением

Пермский экс-министр культуры признался, что не ожидал нового назначения

30 сентября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

О новой работе экс-министра Торчинского ходило много слухов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский не ожидал нового назначения на должность директора пермского цирка. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Для меня это большая неожиданность, я все еще не пришел в себя. Я сам в детстве любил цирк, можно сказать, рос вместе с ним. И никогда не мог представить, что когда-нибудь его возглавлю. Сейчас нам предстоит огромная работа, будем стараться. Цирк, с его позитивными и красочными программами сейчас как никогда нужен пермякам», — сообщил Торчинский. Ранее URA.RU сообщало, что господин Торчинский сегодня будет представлен коллективу цирка. На посту директора, Торчинский сменил и. о. руководителя Пермского цирка Ларису Хайруллину.

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский не ожидал нового назначения на должность директора пермского цирка. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Для меня это большая неожиданность, я все еще не пришел в себя. Я сам в детстве любил цирк, можно сказать, рос вместе с ним. И никогда не мог представить, что когда-нибудь его возглавлю. Сейчас нам предстоит огромная работа, будем стараться. Цирк, с его позитивными и красочными программами сейчас как никогда нужен пермякам», — сообщил Торчинский. Ранее URA.RU сообщало, что господин Торчинский сегодня будет представлен коллективу цирка. На посту директора, Торчинский сменил и. о. руководителя Пермского цирка Ларису Хайруллину.