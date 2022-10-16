В Кургане выступит исполнитель патриотических песен SHAMAN. Скрин

17 октября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Перед курганцами выступит популярный российский певец (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 14 декабря состоится концерт популярного певца SHAMAN (Шаман, настоящее имя Ярослав Дронов), автора и исполнителя патриотических песен, в том числе композиции «Я — русский». Информация о предстоящем выступлении опубликована на сайтах областной Филармонии и Kassy.ru. «SHAMAN — популярный российский певец, поэт и композитор. У исполнителя три музыкальных образования, включая академию им. Гнесиных, большой опыт сценической деятельности. Он самостоятельно продюсирует свое творчество, является автором слов и музыки всех своих песен», — говорится в опубликованном сообщении на сайте Филармонии. Цены на билеты составляют от 1800 до 4500 рублей. Начало концерта в Кургане в 18:00. Ранее URA.RU писало, что музыкант и композитор Максим Фадеев, родившийся в Кургане, назвал певца SHAMAN «примером для подражания». Фадеев тогда добавил, что исполнитель выбрал «очень немодный, но правильный» путь. В июле певец выпустил песню «Я — русский». На протяжении двух недель с момента релиза клип на песню занимал первое место в российских трендах и чартах YouTube. На данный момент клип набрал боле 17,6 млн просмотров. Автор и исполнитель патриотических песен SHAMAN приедет в Курган Скриншот с официального сайта курганской областной Филармонии В Кургане 14 декабря выступит певец SHAMAN Скриншот с официального сайта курганской областной Филармонии

В Кургане 14 декабря состоится концерт популярного певца SHAMAN (Шаман, настоящее имя Ярослав Дронов), автора и исполнителя патриотических песен, в том числе композиции «Я — русский». Информация о предстоящем выступлении опубликована на сайтах областной Филармонии и Kassy.ru. «SHAMAN — популярный российский певец, поэт и композитор. У исполнителя три музыкальных образования, включая академию им. Гнесиных, большой опыт сценической деятельности. Он самостоятельно продюсирует свое творчество, является автором слов и музыки всех своих песен», — говорится в опубликованном сообщении на сайте Филармонии. Цены на билеты составляют от 1800 до 4500 рублей. Начало концерта в Кургане в 18:00. Ранее URA.RU писало, что музыкант и композитор Максим Фадеев, родившийся в Кургане, назвал певца SHAMAN «примером для подражания». Фадеев тогда добавил, что исполнитель выбрал «очень немодный, но правильный» путь. В июле певец выпустил песню «Я — русский». На протяжении двух недель с момента релиза клип на песню занимал первое место в российских трендах и чартах YouTube. На данный момент клип набрал боле 17,6 млн просмотров.