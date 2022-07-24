Максим Фадеев рассказал, что думает о певце SHAMAN

24 июля 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Композитор Максим Фадеев поддержал певца SHAMAN Фото: соцсети Максима Фадеева Музыкант и композитор Максим Фадеев, родившийся в Кургане, высказался по поводу деятельности певца SHAMAN (Шаман, настоящее имя Ярослав Дронов), чей ролик «Я — русский» стал одним из лидеров в музыкальных трендах. Свое мнение артист выразил в собственном telegram-канале. «Это пример для подражания, поскольку SHAMAN девять или десять лет трудился над тем, чтобы его услышали», — сообщил подписчика своего канала Фадеев. Также он считает, что молодой певец нуждается в поддержке, потому что «он реально талантливый пацан». Фадеев считает, что новая звезда выбрала «очень немодный, но правильный» путь. Для композитора SHAMAN является символом времени и нынешней российской внутренней повестки. По словам Фадеева, ему «гордо, что есть такие парни, которые поют, защищая нас». При этом он не собирается брать новую звезду под свою опеку, поскольку тот «творец, а не артист». Ранее URA.RU сообщало, что уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, как с ним обошлись на Западе. После того как музыканта вычеркнули из списка композиторов, он потерял интерес к признанию в западных странах. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Музыкант и композитор Максим Фадеев, родившийся в Кургане, высказался по поводу деятельности певца SHAMAN (Шаман, настоящее имя Ярослав Дронов), чей ролик «Я — русский» стал одним из лидеров в музыкальных трендах. Свое мнение артист выразил в собственном telegram-канале. «Это пример для подражания, поскольку SHAMAN девять или десять лет трудился над тем, чтобы его услышали», — сообщил подписчика своего канала Фадеев. Также он считает, что молодой певец нуждается в поддержке, потому что «он реально талантливый пацан». Фадеев считает, что новая звезда выбрала «очень немодный, но правильный» путь. Для композитора SHAMAN является символом времени и нынешней российской внутренней повестки. По словам Фадеева, ему «гордо, что есть такие парни, которые поют, защищая нас». При этом он не собирается брать новую звезду под свою опеку, поскольку тот «творец, а не артист». Ранее URA.RU сообщало, что уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, как с ним обошлись на Западе. После того как музыканта вычеркнули из списка композиторов, он потерял интерес к признанию в западных странах.