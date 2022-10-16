16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

Путин наградил руководителя курганской бизнес-структуры

Председателю курганской «Опоры России» вручили благодарственное письмо от президента страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, цветы, награждение
За вклад в развитие предпринимательства руководитель курганской «Опоры России» награждена благодарственным письмом президента (архивное фото) Фото:

Председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за вклад в развитие предпринимательства. Информация об этом опубликована в группе бизнес-структуры в официальной группе «ВКонтакте».

«Председателю курганского регионального отделения „Опора России“ Ольге Лютиковой вручили благодарственное письмо президента Российской Федерации за значительный вклад в развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства», — говорится в опубликованном сообщении. Член совета курганской «Опоры России», директор завода «Регион 45» Сергей Лютиков за большой вклад в развитие российского предпринимательства награжден благодарностью аппарата президента Российской Федерации. Награждение проходило на съезде организации в Москве.

На сайте курганского отделения организации указано, что «Опора России» — крупнейшее бизнес-сообщество региона. В структуру входят представители сфер строительства, ресторанного и гостиничного бизнеса, производства товаров, розничной торговли, туризма, образования, индустрии красоты и других.

Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина
Фото:

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за вклад в развитие предпринимательства. Информация об этом опубликована в группе бизнес-структуры в официальной группе «ВКонтакте». «Председателю курганского регионального отделения „Опора России“ Ольге Лютиковой вручили благодарственное письмо президента Российской Федерации за значительный вклад в развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства», — говорится в опубликованном сообщении. Член совета курганской «Опоры России», директор завода «Регион 45» Сергей Лютиков за большой вклад в развитие российского предпринимательства награжден благодарностью аппарата президента Российской Федерации. Награждение проходило на съезде организации в Москве. На сайте курганского отделения организации указано, что «Опора России» — крупнейшее бизнес-сообщество региона. В структуру входят представители сфер строительства, ресторанного и гостиничного бизнеса, производства товаров, розничной торговли, туризма, образования, индустрии красоты и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...