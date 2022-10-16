Путин наградил руководителя курганской бизнес-структуры

Председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за вклад в развитие предпринимательства. Информация об этом опубликована в группе бизнес-структуры в официальной группе «ВКонтакте».
«Председателю курганского регионального отделения „Опора России“ Ольге Лютиковой вручили благодарственное письмо президента Российской Федерации за значительный вклад в развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства», — говорится в опубликованном сообщении. Член совета курганской «Опоры России», директор завода «Регион 45» Сергей Лютиков за большой вклад в развитие российского предпринимательства награжден благодарностью аппарата президента Российской Федерации. Награждение проходило на съезде организации в Москве.
На сайте курганского отделения организации указано, что «Опора России» — крупнейшее бизнес-сообщество региона. В структуру входят представители сфер строительства, ресторанного и гостиничного бизнеса, производства товаров, розничной торговли, туризма, образования, индустрии красоты и других.
Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина
Фото: Курганское отделение «Опоры России» в социальной сети «ВКонтакте»
Председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за вклад в развитие предпринимательства. Информация об этом опубликована в группе бизнес-структуры в официальной группе «ВКонтакте». «Председателю курганского регионального отделения „Опора России“ Ольге Лютиковой вручили благодарственное письмо президента Российской Федерации за значительный вклад в развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства», — говорится в опубликованном сообщении. Член совета курганской «Опоры России», директор завода «Регион 45» Сергей Лютиков за большой вклад в развитие российского предпринимательства награжден благодарностью аппарата президента Российской Федерации. Награждение проходило на съезде организации в Москве. На сайте курганского отделения организации указано, что «Опора России» — крупнейшее бизнес-сообщество региона. В структуру входят представители сфер строительства, ресторанного и гостиничного бизнеса, производства товаров, розничной торговли, туризма, образования, индустрии красоты и других.