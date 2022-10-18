Помощник главы Минздрава: в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
По данным на 18 число, в результате крушения самолета погибли 13 человек (архивное фото) Фото:

В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По данным МЧС,<…> на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на <…> 18 октября <…> 13 человек погибли, в том числе 3 детей», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». 17 октября военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске.

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В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «По данным МЧС,<…> на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на <…> 18 октября <…> 13 человек погибли, в том числе 3 детей», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». 17 октября военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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