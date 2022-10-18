Помощник главы Минздрава: в результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек

18 октября 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

По данным на 18 число, в результате крушения самолета погибли 13 человек (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «По данным МЧС,<…> на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на <…> 18 октября <…> 13 человек погибли, в том числе 3 детей», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». 17 октября военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске.

В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «По данным МЧС,<…> на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на <…> 18 октября <…> 13 человек погибли, в том числе 3 детей», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24». 17 октября военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске.