В США нашли новый регион для конфликта с Россией

Американский сенатор Кинг: США хотят присвоить себе Арктику ради ресурсов

18 октября 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

По словам американского сенатора, глобальное потепление привело к ажиотажу стран вокруг Арктики Фото: Владимир Андреев © URA.RU США хочет присвоить себе Арктику, так как регион потенциально богат запасами энергоносителей. Об этом сообщает американский сенатор Ангус Кинг. «Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта. <…> Изменение климата привело к „ажиотажу“ вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морского транспортного пути. <…> В Арктике возможен конфликт между Россией и США», — пояснил он в интервью американскому телеканалу CNN. Также подчеркивается, что из-за глобального потепления растаяло около 75% арктического льда, что позволяет исследовать новые территории. В настоящий момент территория Арктики является нейтральной. Ранее власти США испугались прямого конфликта с Россией в Арктике. Их волнение связано с модернизацией военной инфраструктуры и наращиванием учений вооруженных сил РФ на этой территории. Также посол МИД РФ по особым поручениям и председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявлял, что НАТО может спровоцировать в Арктике инциденты военного характера, пишет Life. Кроме того, в МИД уточнили, что обновленная национальная стратегия США по Арктике направлена на милитаризацию политики Вашингтона, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США хочет присвоить себе Арктику, так как регион потенциально богат запасами энергоносителей. Об этом сообщает американский сенатор Ангус Кинг. «Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта. <…> Изменение климата привело к „ажиотажу“ вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морского транспортного пути. <…> В Арктике возможен конфликт между Россией и США», — пояснил он в интервью американскому телеканалу CNN. Также подчеркивается, что из-за глобального потепления растаяло около 75% арктического льда, что позволяет исследовать новые территории. В настоящий момент территория Арктики является нейтральной. Ранее власти США испугались прямого конфликта с Россией в Арктике. Их волнение связано с модернизацией военной инфраструктуры и наращиванием учений вооруженных сил РФ на этой территории. Также посол МИД РФ по особым поручениям и председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявлял, что НАТО может спровоцировать в Арктике инциденты военного характера, пишет Life. Кроме того, в МИД уточнили, что обновленная национальная стратегия США по Арктике направлена на милитаризацию политики Вашингтона, сообщает телеканал 360.