Власти США испугались прямого конфликта с Россией в Арктике

12 октября 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

США хотят видеть Арктику мирным и стабильным регионом Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Модернизация военной инфраструктуры и наращивание военных учений Россией в Арктике, заставляет США избегать лишних конфликтов с РФ в этом регионе. Об этом сообщается в тексте информационного бюллетеня по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома. «Вашингтон планирует обозначать свое присутствие в Арктике только за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов», — сказано в тексте документа. Причиной такого осторожного поведения называется существенно увеличившееся военное присутствие России в Арктике. Власти США заинтересованы на увеличение сотрудничества с союзниками в этом регионе. Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет обеспечивать свои интересы в Арктике и совместно с Китаем развивать эту территорию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу нужно наращивать свое присутствие в Арктике, так как в этом регионе активизировались Россия и Китай. Такое «стратегическое партнерство» двух стран, по его словам, «бросает вызов ценностям и интересам» НАТО.

Модернизация военной инфраструктуры и наращивание военных учений Россией в Арктике, заставляет США избегать лишних конфликтов с РФ в этом регионе. Об этом сообщается в тексте информационного бюллетеня по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома. «Вашингтон планирует обозначать свое присутствие в Арктике только за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов», — сказано в тексте документа. Причиной такого осторожного поведения называется существенно увеличившееся военное присутствие России в Арктике. Власти США заинтересованы на увеличение сотрудничества с союзниками в этом регионе. Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет обеспечивать свои интересы в Арктике и совместно с Китаем развивать эту территорию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу нужно наращивать свое присутствие в Арктике, так как в этом регионе активизировались Россия и Китай. Такое «стратегическое партнерство» двух стран, по его словам, «бросает вызов ценностям и интересам» НАТО.