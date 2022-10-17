17 октября 2022
16 октября 2022

В ХМАО назначен военный комиссар

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО официально назначен военный комиссар Фото:

Военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вукулов. Это URA.RU подтвердил сам Вукулов.

«Назначен вчера. Служу России двадцать первый год. Служу и выполняю задачи», — сказал Вукулов. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший военный комиссар ХМАО Денис Буров в начале года покинул свою должность. Он был переведен на службу в центральный военный округ.

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Военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вукулов. Это URA.RU подтвердил сам Вукулов. «Назначен вчера. Служу России двадцать первый год. Служу и выполняю задачи», — сказал Вукулов. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома. Ранее URA.RU сообщало, что бывший военный комиссар ХМАО Денис Буров в начале года покинул свою должность. Он был переведен на службу в центральный военный округ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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