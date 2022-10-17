В ХМАО назначен военный комиссар

В ХМАО официально назначен военный комиссар
Военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вукулов. Это URA.RU подтвердил сам Вукулов.
«Назначен вчера. Служу России двадцать первый год. Служу и выполняю задачи», — сказал Вукулов. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший военный комиссар ХМАО Денис Буров в начале года покинул свою должность. Он был переведен на службу в центральный военный округ.
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