В ХМАО назначен военный комиссар

18 октября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В ХМАО официально назначен военный комиссар Фото: Антон Артемьев Военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вукулов. Это URA.RU подтвердил сам Вукулов.



«Назначен вчера. Служу России двадцать первый год. Служу и выполняю задачи», — сказал Вукулов. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома. Ранее URA.RU сообщало, что бывший военный комиссар ХМАО Денис Буров в начале года покинул свою должность. Он был переведен на службу в центральный военный округ.

Военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу назначен подполковник Роман Вукулов. Это URA.RU подтвердил сам Вукулов. «Назначен вчера. Служу России двадцать первый год. Служу и выполняю задачи», — сказал Вукулов. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома. Ранее URA.RU сообщало, что бывший военный комиссар ХМАО Денис Буров в начале года покинул свою должность. Он был переведен на службу в центральный военный округ.