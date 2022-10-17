Тюменские казаки уехали на фронт добровольцами

В зоне СВО служит 21 тюменский казак Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции на сегодняшний день служит 21 тюменский казак. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства. Все они ушли на фронт добровольцами.

«Среди казаков казачьего общества Тюменской области 47 человек вступили в ряды добровольцев. Из них 21 казак — находится в зоне специальной военной операции», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что в Тюмени прошли учебно-полевые сборы по подготовке казаков к действиям при мобилизации Тюменского гарнизона. «Казаков обучили владению стрелковым оружием, способам передвижения на поле боя, оказанию доврачебной медицинской помощи в условиях, приближенных к боевым действиям, устройству фортификационных сооружений, основам современных средств и способов ведения разведки в условиях СВО», — сообщили в правительстве области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. По его словам, основной целью кампании является защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.