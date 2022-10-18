Курганцы отправили курильщикам регионов России песок вместо табака

18 октября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

В посылках, где должны были находиться стики, оказался песок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодые люди из Кургана отправляли жителям Амурской, Мурманской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей и Краснодарского края соль и песок вместо табачных стиков. Данная информация 18 октября была размещена на сайте областной прокуратуры. «Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух молодых людей. Они признаны виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, в период до 22 апреля 2020 года молодые люди вступили в предварительный преступный сговор. На одном из сайтов они принимали заказы табачных стиков для курительной системы. В мессенджерах они вынуждали потерпевших внести предоплату. После этого мошенники отправляли по почте наложенным платежом посылки, в которым вместо табачных стиков были соль и песок. Общая сумма ущерба от действий мошенников составила более 230 тыс. рублей. Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на три и два года. Приговор в законную силу не вступил.

Молодые люди из Кургана отправляли жителям Амурской, Мурманской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей и Краснодарского края соль и песок вместо табачных стиков. Данная информация 18 октября была размещена на сайте областной прокуратуры. «Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух молодых людей. Они признаны виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, в период до 22 апреля 2020 года молодые люди вступили в предварительный преступный сговор. На одном из сайтов они принимали заказы табачных стиков для курительной системы. В мессенджерах они вынуждали потерпевших внести предоплату. После этого мошенники отправляли по почте наложенным платежом посылки, в которым вместо табачных стиков были соль и песок. Общая сумма ущерба от действий мошенников составила более 230 тыс. рублей. Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на три и два года. Приговор в законную силу не вступил.