Курганцы отправили курильщикам регионов России песок вместо табака

Молодые люди из Кургана отправляли жителям Амурской, Мурманской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей и Краснодарского края соль и песок вместо табачных стиков. Данная информация 18 октября была размещена на сайте областной прокуратуры.
«Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух молодых людей. Они признаны виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — указано в сообщении.
По данным прокуратуры, в период до 22 апреля 2020 года молодые люди вступили в предварительный преступный сговор. На одном из сайтов они принимали заказы табачных стиков для курительной системы. В мессенджерах они вынуждали потерпевших внести предоплату. После этого мошенники отправляли по почте наложенным платежом посылки, в которым вместо табачных стиков были соль и песок.
Общая сумма ущерба от действий мошенников составила более 230 тыс. рублей. Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на три и два года. Приговор в законную силу не вступил.
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Молодые люди из Кургана отправляли жителям Амурской, Мурманской, Свердловской, Тульской, Тюменской областей и Краснодарского края соль и песок вместо табачных стиков. Данная информация 18 октября была размещена на сайте областной прокуратуры. «Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух молодых людей. Они признаны виновными в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — указано в сообщении. По данным прокуратуры, в период до 22 апреля 2020 года молодые люди вступили в предварительный преступный сговор. На одном из сайтов они принимали заказы табачных стиков для курительной системы. В мессенджерах они вынуждали потерпевших внести предоплату. После этого мошенники отправляли по почте наложенным платежом посылки, в которым вместо табачных стиков были соль и песок. Общая сумма ущерба от действий мошенников составила более 230 тыс. рублей. Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на три и два года. Приговор в законную силу не вступил.