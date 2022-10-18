В СК РФ озвучили основную версию крушения самолета в Ейске

Основная версия крушения самолета в Ейске — техническая неисправность
новость из сюжетаВоенный самолет упал на жилой дом в Ейске
В качестве основной версии падения самолета на жилой дом в Ейске рассматривается техническая неисправность. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность», — говорится в сообщении. Его приводит официальный telegram-канал СК РФ. Крушение самолета на жилой дом в Ейске произошло 17 октября.
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