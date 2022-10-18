Родители возмутились учебником обществознания, в котором назвали УрФО самым грязным округом в России

18 октября 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

По словам автора учебника по обществознанию, Уральский федеральный округ является самым грязным в России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В российском учебнике обществознания назвали Уральский федеральный округ самым грязным в России. Об этом родители пожаловались в редакцию URA.RU. «Экологическая ситуация во многих регионах России очень тяжелая. В публикуемые различными организациями по защите окружающий среды списки самых загрязненных городов планеты нередко включаются российские города <…> В целом тяжелая экологическая ситуация сложилась в Уральском федеральном округе», — приводит URA.RU информацию из учебника, который есть в распоряжении редакции. Это возмутило родителей, чьи дети обучаются по данному учебнику. «За 780 рублей вашего ребенка убедят в том, что он живет в самом грязном федеральном округе с точки зрения экологии. И расскажут, что Россия не может добиться в этом вопросе ощутимых результатов», — возмутились родители. Также они подчеркнули, что, по мнению авторов учебника, в числе главных мировых проблем называются проблемы демографического взрыва. Остальные же проблемы, такие как, например, мировой голод — не учитываются. Кроме того, авторы учебника приводят в пример исследования организаций по защите окружающей среды. В частности, это Greenpeace и «Всемирный фонд дикой природы». Обе эти организации депутаты Госдумы неоднократно предлагали признать иностранными агентами и направляли соответствующие запросы в Минюст и Генпрокуратуру. Обложка учебника по обществознанию Фото: читатель URA.RU По словам авторов учебника, многие регионы в России имеют тяжелую экологическую обстановку Фото: читатель URA.RU

В российском учебнике обществознания назвали Уральский федеральный округ самым грязным в России. Об этом родители пожаловались в редакцию URA.RU. «Экологическая ситуация во многих регионах России очень тяжелая. В публикуемые различными организациями по защите окружающий среды списки самых загрязненных городов планеты нередко включаются российские города <…> В целом тяжелая экологическая ситуация сложилась в Уральском федеральном округе», — приводит URA.RU информацию из учебника, который есть в распоряжении редакции. Это возмутило родителей, чьи дети обучаются по данному учебнику. «За 780 рублей вашего ребенка убедят в том, что он живет в самом грязном федеральном округе с точки зрения экологии. И расскажут, что Россия не может добиться в этом вопросе ощутимых результатов», — возмутились родители. Также они подчеркнули, что, по мнению авторов учебника, в числе главных мировых проблем называются проблемы демографического взрыва. Остальные же проблемы, такие как, например, мировой голод — не учитываются. Кроме того, авторы учебника приводят в пример исследования организаций по защите окружающей среды. В частности, это Greenpeace и «Всемирный фонд дикой природы». Обе эти организации депутаты Госдумы неоднократно предлагали признать иностранными агентами и направляли соответствующие запросы в Минюст и Генпрокуратуру.