Родители возмутились учебником обществознания, в котором назвали УрФО самым грязным округом в России

В российском учебнике обществознания назвали Уральский федеральный округ самым грязным в России. Об этом родители пожаловались в редакцию URA.RU.
«Экологическая ситуация во многих регионах России очень тяжелая. В публикуемые различными организациями по защите окружающий среды списки самых загрязненных городов планеты нередко включаются российские города <…> В целом тяжелая экологическая ситуация сложилась в Уральском федеральном округе», — приводит URA.RU информацию из учебника, который есть в распоряжении редакции.
Это возмутило родителей, чьи дети обучаются по данному учебнику. «За 780 рублей вашего ребенка убедят в том, что он живет в самом грязном федеральном округе с точки зрения экологии. И расскажут, что Россия не может добиться в этом вопросе ощутимых результатов», — возмутились родители. Также они подчеркнули, что, по мнению авторов учебника, в числе главных мировых проблем называются проблемы демографического взрыва. Остальные же проблемы, такие как, например, мировой голод — не учитываются.
Кроме того, авторы учебника приводят в пример исследования организаций по защите окружающей среды. В частности, это Greenpeace и «Всемирный фонд дикой природы». Обе эти организации депутаты Госдумы неоднократно предлагали признать иностранными агентами и направляли соответствующие запросы в Минюст и Генпрокуратуру.
Обложка учебника по обществознанию
Фото: читатель URA.RU
По словам авторов учебника, многие регионы в России имеют тяжелую экологическую обстановку
Фото: читатель URA.RU
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В российском учебнике обществознания назвали Уральский федеральный округ самым грязным в России. Об этом родители пожаловались в редакцию URA.RU. «Экологическая ситуация во многих регионах России очень тяжелая. В публикуемые различными организациями по защите окружающий среды списки самых загрязненных городов планеты нередко включаются российские города <…> В целом тяжелая экологическая ситуация сложилась в Уральском федеральном округе», — приводит URA.RU информацию из учебника, который есть в распоряжении редакции. Это возмутило родителей, чьи дети обучаются по данному учебнику. «За 780 рублей вашего ребенка убедят в том, что он живет в самом грязном федеральном округе с точки зрения экологии. И расскажут, что Россия не может добиться в этом вопросе ощутимых результатов», — возмутились родители. Также они подчеркнули, что, по мнению авторов учебника, в числе главных мировых проблем называются проблемы демографического взрыва. Остальные же проблемы, такие как, например, мировой голод — не учитываются. Кроме того, авторы учебника приводят в пример исследования организаций по защите окружающей среды. В частности, это Greenpeace и «Всемирный фонд дикой природы». Обе эти организации депутаты Госдумы неоднократно предлагали признать иностранными агентами и направляли соответствующие запросы в Минюст и Генпрокуратуру.