В Совфеде хотят заблокировать YouTube

Пушков обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой заблокировать YouTube
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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков отреагировал на блокировку канала Совфеда Фото:

Сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратится в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в России. Такая инициатива появилась после того, как видеохостинг заблокировал канал высшей палаты парламента.

«[Планирую обратиться] в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России», — заявил сенатор. Его слова приводит ТАСС.

Заявление Пушкова прозвучало после того, как YouTube 18 октября заблокировал канал Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». Суммарно на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.

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Сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратится в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в России. Такая инициатива появилась после того, как видеохостинг заблокировал канал высшей палаты парламента. «[Планирую обратиться] в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России», — заявил сенатор. Его слова приводит ТАСС. Заявление Пушкова прозвучало после того, как YouTube 18 октября заблокировал канал Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». Суммарно на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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