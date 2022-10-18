В Совфеде хотят заблокировать YouTube

Алексей Пушков отреагировал на блокировку канала Совфеда
Сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратится в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в России. Такая инициатива появилась после того, как видеохостинг заблокировал канал высшей палаты парламента.
«[Планирую обратиться] в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России», — заявил сенатор. Его слова приводит ТАСС.
Заявление Пушкова прозвучало после того, как YouTube 18 октября заблокировал канал Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ». Суммарно на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео.
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