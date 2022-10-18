В учебнике по обществознанию рекламируют скандальный клуб Рокфеллера

18 октября 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Школьный учебник по обществознанию рекламирует скандальный «Римский клуб» Рокфеллера Imago/TASS рокфеллер Родители учеников шестых классов обратились в редакцию URA.RU из-за того, что они недовольны новым учебником обществознания. По их словам, авторы рекламируют в книге скандальный «Римский клуб», основанный миллиардером Дэвидом Рокфеллером. «Исследованием глубочайших проблем и поиском путей их решения занимается международная общественная организация «Римский клуб». По заказу клуба, выдающиеся ученые создали серию докладов под общим названием «Трудности человечества», — говорится в учебнике, который есть в распоряжении редакции. Его авторы также ссылаются на доклады президента клуба Аурелио Печчеи. Родители возмутились, что их детей учат подобному. «Самой первой организацией, которая борется за сокращение вооружений и предотвращение войн, нищеты и вносящих вклад в спасение человечества назван „Римский клуб“», — недоумевают они. Считается, что «Римский клуб» организовали итальянский ученый, менеджер и общественный деятель Аурелио Печчеи (1908-1984) и генеральный директор по вопросам науки ОЭСР Александр Кинг. Однако подлинным учредителем этой структуры был Дэвид Рокфеллер, скончавшийся в 2017 году. Организация пропагандирует три основные идеи. Первая заключается в том, что мир должен прекратить рост экономики и народонаселения. Большинство членов «Римского клуба» полагает, что людей на Земле должно быть не более одного миллиарда. Вторая идея состоит в том, что все глобальные проблемы в мире возникают из-за государственного суверенитета. Согласно идее, все проблемы можно решить, если в мире вообще не будет государственных границ. Из этого вытекает последняя идея — спасти человечество может только мировое правительство. Ранее URA.RU сообщало, что, согласно информации из учебника по обществознанию, Уральский федеральный округ (УрФО) является самым грязным в России. И в целом экологическая ситуация, по мнению авторов, в стране очень тяжелая. В школьном учебнике приводится информация про клуб Рокфеллера в положительном ключе Фото: читатели URA.RU

Родители учеников шестых классов обратились в редакцию URA.RU из-за того, что они недовольны новым учебником обществознания. По их словам, авторы рекламируют в книге скандальный «Римский клуб», основанный миллиардером Дэвидом Рокфеллером. «Исследованием глубочайших проблем и поиском путей их решения занимается международная общественная организация «Римский клуб». По заказу клуба, выдающиеся ученые создали серию докладов под общим названием «Трудности человечества», — говорится в учебнике, который есть в распоряжении редакции. Его авторы также ссылаются на доклады президента клуба Аурелио Печчеи. Родители возмутились, что их детей учат подобному. «Самой первой организацией, которая борется за сокращение вооружений и предотвращение войн, нищеты и вносящих вклад в спасение человечества назван „Римский клуб“», — недоумевают они. Считается, что «Римский клуб» организовали итальянский ученый, менеджер и общественный деятель Аурелио Печчеи (1908-1984) и генеральный директор по вопросам науки ОЭСР Александр Кинг. Однако подлинным учредителем этой структуры был Дэвид Рокфеллер, скончавшийся в 2017 году. Организация пропагандирует три основные идеи. Первая заключается в том, что мир должен прекратить рост экономики и народонаселения. Большинство членов «Римского клуба» полагает, что людей на Земле должно быть не более одного миллиарда. Вторая идея состоит в том, что все глобальные проблемы в мире возникают из-за государственного суверенитета. Согласно идее, все проблемы можно решить, если в мире вообще не будет государственных границ. Из этого вытекает последняя идея — спасти человечество может только мировое правительство. Ранее URA.RU сообщало, что, согласно информации из учебника по обществознанию, Уральский федеральный округ (УрФО) является самым грязным в России. И в целом экологическая ситуация, по мнению авторов, в стране очень тяжелая.